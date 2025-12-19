Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

O Concello de Santiago rende homenaxe ao persoal municipal xubilado en 2025

A alcaldesa destaca a dedicación e o servizo público das traballadoras e traballadores que culminan a súa etapa profesional na administración local

Redacción
19/12/2025 18:38
homenaxe ao persoal xubilado en 2025
A alcaldesa, Goretti Sanmartín, xunto a concelleiros e concelleiras, durante o acto de entrega de placas conmemorativas ao persoal municipal xubilado
Concello de Santiago
A alcaldesa e os concelleiros e concelleiras fixeron entrega de placas conmemorativas ao persoal xubilado que asistiu ao acto en recoñecemento da súa dedicación e esforzo. Goretti Sanmartín agradeceulles o seu traballo e esforzo de todos estes anos ao servizo do interese público e da mellora das condicións de vida do conxunto da poboación.

Sanmartín rememorou fitos acadados no último ano como a recuperación das estatuas do Mestre Mateo para o patrimonio municipal e desexou que 2026 traia “moi boa estrela”, especialmente ás persoas que acceden á xubilación. “Moi feliz nova vida”, desexoulles.

Os xubilados e xubiladas deste ano son: Manuel Baños, Jesús Barreiro, Jesús Miguel Blanco, José Luis Bello, José Antonio Berdullas, Blanca Bueno, José Camino, Jesús Capeáns, Víctor Carballido, Carmen Conde, Carmela Domínguez, María Teresa Espinosa, Raúl Fidalgo, Lourdes Grobas, Elisabeth Lado, Juan Carlos López, Mª Manuela Mariño, Luis Mariño, José Méndez, Manuel Míguez, José Carlos Miramontes, Juan Ángel Noya, Manuela Pardal, Mª Ángeles Pellit, José Antonio Pena, Pilar Sabio, Paulino Sánchez, Santiago Tojo, Juan Carlos Tomé, Concepción Vales e Antonio Vez.

  

