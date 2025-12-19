Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Nueva jornada sin servicios mínimos en el transporte urbano de Santiago

Los paros se repiten en la capital gallega mientras los trabajadores reclaman mejoras laborales tras cuatro años con el convenio caducado

Eladio Lois
Eladio Lois
19/12/2025 12:09
Imagen de archivo de la huelga de autobuses del pasado 12 de diciembre en Santiago
Imagen de archivo de la huelga de autobuses del pasado 12 de diciembre en Santiago
CIG
Los piquetes han vuelto a impedir este viernes la salida de los servicios mínimos del transporte urbano de Santiago de Compostela en una nueva jornada de huelga en la provincia de A Coruña.

Los piquetes vuelven a impedir la salida de los servicios mínimos del transporte urbano en Santiago

Más información

Según han confirmado fuentes municipales, y al igual que ocurrió en días anteriores de paro en el marco de la huelga del transporte por carretera, los servicios mínimos no han podido salir por el momento, lo que ha vuelto a afectar al funcionamiento del transporte público en la ciudad.

Reivindicaciones laborales

Los trabajadores del sector mantienen el conflicto abierto para exigir mejoras salariales y medidas de conciliación, después de cuatro años con el convenio colectivo caducado.

Además, reclaman una reducción del tiempo de conducción y una limitación de las jornadas laborales que consideran abusivas, demandas que, según sostienen, resultan necesarias para garantizar unas condiciones de trabajo dignas y sostenibles en el servicio de transporte urbano.

