Lumedoloop lanza 'Non traio un laio', un manifesto musical de orgullo lingüístico
O trío compostelán publica o terceiro adianto de (Re)existencia cunha canción que converte o hip hop en ferramenta de resistencia cultural
Lumedoloop, unha das propostas máis sólidas e coherentes do hip hop galego, publicou este venres Non traio un laio, o terceiro adianto do seu álbum (Re)existencia, xa dispoñible nas plataformas dixitais. O tema preséntase como un manifesto de orgullo lingüístico fronte á crise demográfica que atravesa o galego, especialmente entre as xeracións máis novas.
Lonxe do derrotismo, a canción funciona como unha catarse colectiva que nomea a ferida histórica da vergoña lingüística para transformala en dignidade e afirmación activa, nun momento crítico para o futuro da lingua.
Un manifesto contra a submisión lingüística
“Non traio un laio. Traio un manifesto”, afirma Jamas, voz e letrista do trío. “Durante séculos, fixéronnos crer que a nosa voz valía menos. Agora tócanos berrar máis forte”, engade. A partir desa premisa, Non traio un laio constrúese como unha resposta artística á submisión lingüística aprendida, sinalada sen ambigüidades para ser desmontada verso a verso.
A letra atravesa un percorrido emocional que vai da vergoña ao orgullo, con imaxes duras e memorables e proclamas de afirmación soberana, como “para todo aquel que renegue do galego traio o trono, o lóstrego e mailo raio”, ao tempo que sitúa a lingua no ámbito do afecto, do corpo e da transmisión interxeracional.
No plano musical, Møu constrúe un beat sólido e hipnótico, de base electrónica e pulsión break, que acompaña ese tránsito emocional. DJ Mil achega a dimensión táctil e o pulso rítmico mediante scratches precisos e cirúrxicos, reforzando o carácter combativo do tema sen perder cohesión nin profundidade sonora.
O lanzamento complétase cun videoclip realizado por A. L. Crego, creador dixital de proxección internacional, que xa asinara o vídeo do primeiro manifesto do grupo, Rico de Sabor. A peza sitúa a DJ Mil, Møu e Jamas nun espazo escuro e simbólico, cunha estética de pixel art que remite aos videoxogos de comezos dos anos noventa.
A pixelación funciona como metáfora conceptual dunha identidade fragmentada. “As nosas caras están pixeladas para amosar a ferida, non para ocultala”, explica Jamas. Ao mesmo tempo, esta linguaxe visual de inspiración vintage actúa como un recordatorio incómodo de que, aínda que o conflito lingüístico poida parecer propio doutra época, segue plenamente vixente.
Lumedoloop e o camiño cara a '(Re)existencia'
Lumedoloop nace do encontro de tres figuras clave do hip hop galego: Jamas (voz principal), Møu (produción musical e voz) e DJ Mil (scratches e djing). Os dous primeiros, fundadores de Dios Ke Te Crew, únense neste proxecto a DJ Mil para construír unha proposta que combina contundencia, sensibilidade e pensamento crítico.