La USC da luz verde al acuerdo para extender la docencia de Medicina en Galicia

El Consello de Goberno de la USC aprobó este viernes, en sesión extraordinaria, el convenio para la descentralización de la docencia de Medicina, suscrito entre las consellerías de Sanidad y de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional y las tres universidades que integran el Sistema Universitario de Galicia.

La decisión se produce tras el acuerdo alcanzado el día anterior por la Xunta de la Facultad de Medicina y Odontología, y va acompañada de la aprobación de una hoja de ruta que marcará los trabajos de la comisión de seguimiento durante los próximos meses.

Un acuerdo avalado por la Facultad

El rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, agradeció la responsabilidad mostrada por los miembros de la Xunta de Facultad, que prestaron conformidad al convenio por amplia mayoría, con 64 votos a favor, 21 en contra y 4 en blanco.

Según explicó, este acuerdo permite iniciar el proceso de descentralización de la docencia hasta completar los cursos cuarto y quinto, además del sexto, ya descentralizado. En palabras del rector, “este será, sin duda, el primer paso para hacer de la Facultad de Medicina de la USC la Facultad de Medicina de Galicia”.

La hoja de ruta de la descentralización

El documento aprobado por el Consello de Goberno establece las bases del trabajo de la comisión de seguimiento, que se pondrá en marcha en el mes de enero. En él se reafirma la dependencia de las unidades docentes de la Facultad de Medicina y Odontología, así como la necesidad de definir sus funciones y su coordinación.

Entre los puntos destacados figura la participación del estudiantado en la comisión, con voz y voto, así como la creación de un régimen especial transitorio para el alumnado que esté matriculado en el momento de la firma del acuerdo.

En este proceso, la asignación a las distintas unidades docentes se realizará atendiendo a las preferencias del alumnado, con el objetivo de garantizar una transición ordenada.

Necesidades y garantías de calidad

La hoja de ruta incluye también la obligación de elaborar memorias de necesidades en materia de personal, infraestructuras, financiación e impacto, con el fin de asegurar que la descentralización de la docencia en Medicina no afecte negativamente a la calidad de una formación reconocida por su excelencia.