La USC admite la candidatura de Alba Nogueira y habrá cuatro mujeres aspirantes a la rectoría

Alba Nogueira, en una foto de archivo

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) contará finalmente con cuatro candidatas en el proceso electoral para la rectoría, después de que la Comisión Electoral haya aprobado la proclamación definitiva de las aspirantes tras admitir la candidatura de Alba Nogueira.

De este modo, Rosa María Crujeiras, María Teresa Flores, María José López Couso y Alba Nogueira competirán por dirigir la universidad compostelana, que estará encabezada por primera vez por una mujer al término del proceso electoral.

Admisión tras la exclusión provisional

La candidatura de Alba Nogueira había quedado excluida de forma provisional en una primera resolución de la Comisión Electoral, al considerar que no se habían acreditado correctamente los méritos exigidos para concurrir a la rectoría.

En aquella resolución, la Comisión argumentó que “los documentos acreditativos de los méritos alegados debían estar incorporados en el expediente personal de la candidata o candidato antes de la finalización del plazo de presentación de candidaturas”, motivo por el cual se había producido la exclusión inicial.

Nogueira sostuvo entonces que se trataba de una cuestión “formalista”, y tras la revisión del expediente, su candidatura ha sido finalmente admitida, permitiéndole incorporarse de pleno derecho al proceso electoral.

“Afronta con ilusión este reto”

Una vez confirmada su proclamación definitiva, Alba Nogueira aseguró que “afronta con ilusión este reto” y celebró poder encarar el proceso “sin trabas”.

En un comunicado, la candidata trasladó que “la candidatura acoge con satisfacción la posibilidad de presentar su proyecto a la comunidad universitaria”, aunque reconoció que la exclusión provisional supuso un retraso, especialmente a la hora de presentar el equipo ya conformado y programar encuentros.

“Ahora se abre un tiempo de trabajo, comunicación e intercambio de propuestas para ofrecer un proyecto ilusionante de cambio para la USC”, añadió.

Un proceso histórico para la USC

Con la proclamación definitiva de las candidaturas, la USC encara un proceso electoral histórico, al garantizar que la institución estará liderada por una mujer, independientemente del resultado final.