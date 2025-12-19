Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La cabalgata de Reyes recorrerá Padrón el 5 de enero con ofrenda en la Iglesia de Santiago y recepción oficial

El desfile comenzará a las 17.00 horas y culminará en el polideportivo del Souto con reparto de regalos y actividades infantiles

Eladio Lois
Eladio Lois
19/12/2025 13:26
La tradicional cabalgata en Padrón, en un año anterior
La tradicional cabalgata en Padrón, en un año anterior
Concello de Padrón
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Padrón se prepara para vivir una de las tardes más esperadas del año con la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que recorrerán las calles de la villa el próximo lunes, 5 de enero de 2026, en una cabalgata que combinará tradición, emoción y ambiente familiar.

belén

La Catedral de Santiago de Compostela reúne cien belenes de todo el mundo

Más información

El cortejo real iniciará su recorrido a las 17.00 horas en la Avenida de Compostela, para continuar por As Lágrimas y el paseo del Espolón, en un itinerario pensado para que vecinos y visitantes puedan acompañar a Melchor, Gaspar y Baltasar a lo largo de su llegada a la localidad. 

Ofrenda en la Iglesia de Santiago

Uno de los momentos más emotivos de la jornada tendrá lugar en la Iglesia de Santiago, donde los Reyes Magos realizarán la tradicional ofrenda ante el Belén viviente, integrado por María, José, el Niño y los pastorcillos, una de las estampas más representativas de la Navidad en Padrón.

Tras este acto, la Corporación Municipal recibirá oficialmente a Sus Majestades en la Casa do Concello, en un encuentro institucional que precederá al tramo final de la celebración. 

Encuentro con los niños en el Souto

La jornada culminará en el polideportivo del Souto, donde los Reyes Magos escucharán las últimas peticiones de los niños y niñas y les harán entrega de un regalo, poniendo el broche de oro a una tarde pensada especialmente para el público infantil. Carrusel gratuito y reparto de vales

Para amenizar la espera, el Campo del Souto contará con el habitual carrusel de cabaliños Hernáiz, que funcionará de forma gratuita el propio día 5, entre las 17.00 y las 20.00 horas.

Los vales para acceder a la atracción podrán recogerse desde este lunes, 22 de diciembre, en el Centro Social, hasta el 2 de enero, en horario habitual y hasta agotar existencias, con un máximo de tres viajes por niño o niña.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

A concelleira do Grupo Municipal Socialista, Marta Abal, advertiu da falta de pagamento das nóminas do persoal do Servizo de Dinamización e Animación dos centros socioculturais

O PSOE denuncia atrasos no pagamento do persoal de dinamización sociocultural de Santiago
Redacción
PPDG reunion xunta directiva

Rueda fixa maio de 2026 como prazo para designar os candidatos do PPdeG ás municipais
Redacción
vivienda ames rueda de prensa

La Xunta convoca un concurso de ideas para construir 140 viviendas públicas en Ames
Redacción
homenaxe ao persoal xubilado en 2025

O Concello de Santiago rende homenaxe ao persoal municipal xubilado en 2025
Redacción