La cabalgata de Reyes recorrerá Padrón el 5 de enero con ofrenda en la Iglesia de Santiago y recepción oficial

La tradicional cabalgata en Padrón, en un año anterior Concello de Padrón

Padrón se prepara para vivir una de las tardes más esperadas del año con la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que recorrerán las calles de la villa el próximo lunes, 5 de enero de 2026, en una cabalgata que combinará tradición, emoción y ambiente familiar.

El cortejo real iniciará su recorrido a las 17.00 horas en la Avenida de Compostela, para continuar por As Lágrimas y el paseo del Espolón, en un itinerario pensado para que vecinos y visitantes puedan acompañar a Melchor, Gaspar y Baltasar a lo largo de su llegada a la localidad.

Ofrenda en la Iglesia de Santiago

Uno de los momentos más emotivos de la jornada tendrá lugar en la Iglesia de Santiago, donde los Reyes Magos realizarán la tradicional ofrenda ante el Belén viviente, integrado por María, José, el Niño y los pastorcillos, una de las estampas más representativas de la Navidad en Padrón.

Tras este acto, la Corporación Municipal recibirá oficialmente a Sus Majestades en la Casa do Concello, en un encuentro institucional que precederá al tramo final de la celebración.

Encuentro con los niños en el Souto

La jornada culminará en el polideportivo del Souto, donde los Reyes Magos escucharán las últimas peticiones de los niños y niñas y les harán entrega de un regalo, poniendo el broche de oro a una tarde pensada especialmente para el público infantil. Carrusel gratuito y reparto de vales

Para amenizar la espera, el Campo del Souto contará con el habitual carrusel de cabaliños Hernáiz, que funcionará de forma gratuita el propio día 5, entre las 17.00 y las 20.00 horas.

Los vales para acceder a la atracción podrán recogerse desde este lunes, 22 de diciembre, en el Centro Social, hasta el 2 de enero, en horario habitual y hasta agotar existencias, con un máximo de tres viajes por niño o niña.