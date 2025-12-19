Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Jóvenes de Down Compostela y estudiantes de Magisterio de la USC estrenan 'Case', un cuento musicado inclusivo

La iniciativa, basada en el aprendizaje-servicio, celebra la diversidad y el valor único de cada persona a través del arte

Eladio Lois
Eladio Lois
19/12/2025 15:08
Aloia Lema y Rebeca Esmorís están sentadas en primera fila junto a los jóvenes que participaron en el proyecto y las profesoras de Magisterio
Aloia Lema y Rebeca Esmorís están sentadas en primera fila junto a los jóvenes que participaron en el proyecto y las profesoras de Magisterio
Down Compostela
Jóvenes de Down Compostela y estudiantes del Grado en Magisterio de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) estrenaron este jueves en Santiago Case, un cuento musicado creado de forma colaborativa en el marco de un proyecto de aprendizaje-servicio centrado en la creatividad, la inclusión y la diversidad.

La representación tuvo lugar en el salón de actos de Down Compostela y contó con un público muy especial: el alumnado de 1º y 2º de Primaria del CEIP Quiroga Palacios, con un total de 125 niños y niñas que asistieron a la primera puesta en escena de la obra. 

Un trabajo conjunto durante cuatro meses

Case se inspira en Casi, el cuento de Peter H. Reynolds, y aborda la importancia de probar, aprender y disfrutar del proceso creativo, más allá del resultado final. Durante cuatro meses, jóvenes de Down Compostela y estudiantes universitarios trabajaron de manera conjunta en la creación del espectáculo.

En la puesta en escena, unas personas participaron como actores, mientras que otras asumieron los papeles de músicos y cantantes, dando forma a un relato que pone en valor el esfuerzo, la experimentación y la confianza en las propias capacidades. 

Educación, inclusión y creatividad

El proyecto fue impulsado por Aloia Lema y Rebeca Esmorís, responsables de la iniciativa por parte de la Fundación Down Compostela, junto con las profesoras de Magisterio de la USC Carol Guillanders y María José Caamaño.

La propuesta combina educación universitaria e inclusión social, permitiendo al alumnado de Magisterio desarrollar competencias profesionales en un contexto real, al tiempo que se fomenta la participación activa y creativa de las personas con discapacidad.

Una experiencia participativa para el público infantil

Tras la representación, el alumnado del CEIP Quiroga Palacios participó en una actividad complementaria en la que cada niño y niña dibujó su propio “casi jarrón”, reforzando el mensaje de la obra y convirtiendo la experiencia teatral en un ejercicio creativo compartido.

