Santiago de Compostela

Fernando Cobo leva ao Tambre unha mostra inspirada na relación entre territorio e experiencia humana

A exposición inaugúrase o luns 22 ás 20.00 horas e poderá visitarse ata o 16 de xaneiro

Eladio Lois
Eladio Lois
19/12/2025 13:46
O artista Fernando Cobo
O artista Fernando Cobo
Cedida
O Centro Empresarial do Tambre acollerá desde este luns, 22 de decembro, a exposición Topogénesis, do artista compostelán Fernando Cobo, unha mostra composta por 27 paisaxes ao óleo e técnica mixta que propoñen unha lectura íntima e emocional da relación entre o ser humano e o territorio.

A inauguración terá lugar ás 20.00 horas e a exposición poderá visitarse ata o 16 de xaneiro, nun espazo que se converte estes días en punto de encontro entre creación artística e reflexión contemporánea arredor da paisaxe. 

Cartaz da mostra
Cartaz da mostra
Cedida

A paisaxe como mapa emocional

A mostra toma como punto de partida o concepto arquitectónico de topoxénese, entendido como a relación esencial entre as persoas e a súa contorna, empregándoo como metáfora que conecta o espazo xeográfico cos lugares vividos.

Fernando Cobo explica que as obras nacen da súa propia historia vital e das relacións máis significativas co territorio. “As miñas paisaxes non son meramente descritivas, funcionan como espellos de estados emocionais, anhelos e reflexións internas”, sinala o artista.

A exposición está concibida como unha viaxe dobre: cara ao universo interior do creador e tamén cara á psique do espectador, ao que invita a deterse, observar e recoñecerse nas obras. “Cada pintura está formulada como un mapa emocional no que rastrexar preguntas e atopar respostas”, engade. 

Óleo, técnica mixta e múltiples formatos

As 27 pezas que integran Topogénesis están realizadas principalmente en óleo e técnica mixta, combinando óleo sobre acrílico, e empregan soportes como lenzo e madeira sintética. A mostra reúne formatos diversos, que van desde os 100 x 81 centímetros ata os 42 x 29 centímetros.

Esta diversidade técnica e formal reforza o carácter introspectivo da exposición, na que a paisaxe deixa de ser un simple escenario para converterse nun espazo de reflexión persoal e colectiva.

Datas e horarios

A exposición Topogénesis poderá visitarse ata o 16 de xaneiro, de luns a venres, en horario de 09.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 19.00 horas. Desde a organización recoméndase avisar previamente da visita para unha mellor atención ao público.

