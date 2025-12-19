Mi cuenta

Santiago de Compostela

Familia Caamagno presentará o seu novo disco 'Disco Comarcal' na Sala Capitol

A banda de Sigüeiro levará a Santiago o 6 de febreiro un espectáculo especial acompañado d’A Orquestra do Quince para estrear en directo o seu terceiro LP

Redacción
19/12/2025 11:14
Familia Caamagno
O concerto servirá como presentación en directo de 'Disco Comarcal', o terceiro traballo de estudio de Familia Caamagno, cun formato inspirado nas discotecas comarcais galegas dos anos 80 e 90
David Silva
Familia Caamagno presentará en directo o seu terceiro LP, 'Disco Comarcal', nunha noite inolvidable que terá lugar o 6 de febreiro na Sala Capitol de Santiago Compostela. O recinto transformarase nunha auténtica sala de festas comarcal, coma as dos anos 80 e 90 en Galicia, para recibir e celebrar, por todo o alto, o novo álbum dos Caamagno.

A banda de Sigüeiro, que neste 2026 festexa 15 anos sobre os escenarios, dará a coñecer ao vivo os novos temas do álbum, do que xa se coñecen 'De paseo en Portugal' e 'Disco comarcal', e que sairá á venda contra finais do mes de xaneiro, cun espectáculo único: os Caamagno arranxarán as súas cancións e darán unha volta polo seu repertorio nunha festa inesquecible da man d'A Orquestra do Quince, formación con catro instrumentistas de vento e un teclista. O baile, as luces de neón e os mellores pasos prohibidos estarán garantidos o 6 de febreiro en Compostela.

'Disco Comarcal' é o terceiro LP do mítico quinteto power pop de Sigüeiro. O álbum pon o foco no papel social que xogaron as discotecas comarcais dos anos 80 e 90, abandoadas ou pechadas hoxe en día. As entradas para a presentación están á venda a través da páxina web oficial da Sala Capitol.

