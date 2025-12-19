Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El auténtico Concierto de Año Nuevo de Viena llega a Santiago

El espectáculo tendrá lugar el próximo 8 de enero a las 20.00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Redacción
19/12/2025 13:08
La formación Philharmonic Ensemble, en una imagen de archivo
La formación Philharmonic Ensemble, en una imagen de archivo
Eva Parey
Santiago de Compostela da la bienvenida al nuevo año al más puro estilo vienés con uno de los acontecimientos musicales más esperados: el Concierto de Año Nuevo de Viena, interpretado por el Philharmonic Ensemble, formado exclusivamente por miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena. Concretamenteel espectáculo tendrá lugar el próximo 8 de enero a las 20.00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia.

Apenas unos días después de la célebre gala retransmitida desde el Musikverein de Viena a más de noventa países, los mismos músicos protagonistas del legendario evento vienés ofrecerán en Santiago de Compostela una velada desbordante de elegancia, tradición y brillantez sonora.



Eva Parey

El programa, inspirado en el espíritu festivo del famoso concierto vienés, reúne los valses, polcas y marchas más célebres de la dinastía Strauss, auténticos himnos de alegría y refinamiento musical. Desde la frescura del vals «Voces de primavera» hasta la energía vibrante de la polca rápida «Bajo truenos y relámpagos», el público vivirá un viaje musical que culminará con dos joyas inmortales: «El bello Danubio azul» y la célebre «Marcha Radetzky».

El Philharmonic Ensemble, heredero directo de la tradición interpretativa de la Filarmónica de Viena, ha conquistado al público internacional por su sonido cálido, su perfección técnica y su dominio estilístico del repertorio de Strauss. Cada compás es una invitación a la esperanza y al disfrute compartido de la belleza musical.

Una ocasión única para celebrar la llegada de 2026 con el sonido más refinado del mundo.

Programa

El programa, sujeto a cambios, será el siguiente:

  • J. Strauss II – Una noche en Venecia, obertura

  • F. Lehár – Oro y plata, vals, op. 75

  • J. Hellmesberger – Pequeño anunciante, galop

  • J. Strauss II – Polka francesa

  • J. Strauss II – Sangre ligera, polka rápida

  • J. Strauss II – Voces de primavera, vals

  • J. Strauss II – Bajo truenos y relámpagos, polka rápida

  • J. Strauss I – Marcha española, op. 433

  • J. Strauss II – Sangre vienesa, vals

  • J. Strauss II – Csárdás de Pásmán

  • J. Strauss II – Nueva polca pizzicato, op. 449

  • J. Hellmesberger – Ligero de pies, polka rápida

  • J. Strauss II – Vida de artista, vals

  • J. Strauss II – A la caza, polka rápida
