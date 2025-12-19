El auténtico Concierto de Año Nuevo de Viena llega a Santiago
El espectáculo tendrá lugar el próximo 8 de enero a las 20.00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia
Santiago de Compostela da la bienvenida al nuevo año al más puro estilo vienés con uno de los acontecimientos musicales más esperados: el Concierto de Año Nuevo de Viena, interpretado por el Philharmonic Ensemble, formado exclusivamente por miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena. Concretamente, el espectáculo tendrá lugar el próximo 8 de enero a las 20.00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia.
Apenas unos días después de la célebre gala retransmitida desde el Musikverein de Viena a más de noventa países, los mismos músicos protagonistas del legendario evento vienés ofrecerán en Santiago de Compostela una velada desbordante de elegancia, tradición y brillantez sonora.
El programa, inspirado en el espíritu festivo del famoso concierto vienés, reúne los valses, polcas y marchas más célebres de la dinastía Strauss, auténticos himnos de alegría y refinamiento musical. Desde la frescura del vals «Voces de primavera» hasta la energía vibrante de la polca rápida «Bajo truenos y relámpagos», el público vivirá un viaje musical que culminará con dos joyas inmortales: «El bello Danubio azul» y la célebre «Marcha Radetzky».
El Philharmonic Ensemble, heredero directo de la tradición interpretativa de la Filarmónica de Viena, ha conquistado al público internacional por su sonido cálido, su perfección técnica y su dominio estilístico del repertorio de Strauss. Cada compás es una invitación a la esperanza y al disfrute compartido de la belleza musical.
Una ocasión única para celebrar la llegada de 2026 con el sonido más refinado del mundo.
Programa
El programa, sujeto a cambios, será el siguiente:
- J. Strauss II – Una noche en Venecia, obertura
- F. Lehár – Oro y plata, vals, op. 75
- J. Hellmesberger – Pequeño anunciante, galop
- J. Strauss II – Polka francesa
- J. Strauss II – Sangre ligera, polka rápida
- J. Strauss II – Voces de primavera, vals
- J. Strauss II – Bajo truenos y relámpagos, polka rápida
- J. Strauss I – Marcha española, op. 433
- J. Strauss II – Sangre vienesa, vals
- J. Strauss II – Csárdás de Pásmán
- J. Strauss II – Nueva polca pizzicato, op. 449
- J. Hellmesberger – Ligero de pies, polka rápida
- J. Strauss II – Vida de artista, vals
- J. Strauss II – A la caza, polka rápida