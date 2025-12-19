A programación de Nadal intensifícase co inicio da “Alameda en Xogo”
O espazo de lecer abrirá este venres coincidindo co comezo das vacacións escolares e funcionará ata o 7 de xaneiro con actividades gratuítas para todos os públicos
Cadrando co inicio das vacacións escolares, mañá botará a andar a “Alameda en Xogo”, o espazo de lecer para todos os públicos. Como en anos anteriores, a pista de xeo ecolóxico será un dos principais atractivos da carpa, que abrirá as súas portas mañá ás 17.00 horas, e funcionará todos os días en horario de mañá e tarde.
A “Alameda en Xogo” pretende ser un espazo de lecer que anime á veciñanza á sair á rúa, e a aproveitar así para facer as súas compras de Nadal nos pequenos establecementos. Ademais da pista de xeo ecolóxica, na carpa haberá rocódromo, inchables, xogos de reflexos, conos interactivos ou pesca de patos. Ademais, a “Alameda en Xogo” contará cunha sala de merendas para as familias.
A “Alameda en Xogo” estará aberta do 19 de decembro ao 7 de xaneiro. Funcionará en horario de 11.00 a 14.00, e de 17.00 a 20.30 horas, salvo os días 24 e 31 de decembro nos que estará aberta só de mañá, e os días 25 de decembro e 1 e 6 de xaneiro, nos que estará pechada. Todas as actividades son de balde, ata completar aforo.
Máis actividades
Ademais da apertura da “Alameda en Xogo”, o inicio das vacacións escolares trae tamén o reforzo doutras actividades da programación de Nadal. Así, na Praza Roxa amplíase o horario do Tren de Nadal, que funcionará tamén en horario de mañá e tarde.
Nesta fin de semana, a actividade na “Carpa Roxa” será tamén moi intensa. Mañá venres haberá unha nova edición do “Son Xove”, coa actuación de Paula e Patrik´s Nomine, a partir das 20.00 horas; no sábado volverá o “Son Vermú” con Sofía Espiñeira, a partir das 13.00 horas; e o domingo tocará unha nova entrega do “Eh!... Domingo”, cun bingo musical co Colectivo do Flow. Será a partir das 18.00 horas.
Por último, o próximo domingo 21 empezará a funcionar o Mercado de Nadal de Área Central, que complementará ao que xa está aberto na Carreira do Conde desde o pasado 29 de novembro.