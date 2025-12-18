Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Xiro publica o seu primeiro EP inspirado na música tradicional galega

O trío santiagués lanza un traballo con cinco pezas de transmisión oral e preséntao nunha xira de Nadal por catro localidades galegas

Redacción
18/12/2025 09:30
Xiro cor
Xiro lanza o seu primeiro EP homónimo, un percorrido por ritmos tradicionais galegos que será presentado en directo dentro do programa Nadal en Rede
Cedida
Xiro acaba de lanzar nas plataformas dixitais unha invitación a unha viaxe sonora pola nosa música tradicional: o seu primeiro EP, tamén dispoñible en formato físico. En cada unha das cinco paradas que compoñen o disco homónimo do grupo o oínte atopará ritmos e melodías que chegaron ao presente a través dunha longa cadea de transmisión oral.

O EP ‘Xiro’ confórmano o Pasodobre de Pereiras (Salvaterra de Miño), o Maneo de Bértoa (Carballo), a Rumba de Erviñou (Val do Dubra), a Xota de Loureiro (Santa Comba) e a Muiñeira de San Salvador (Santa Comba).

O grupo presentará este traballo na xira de Nadal coa que percorrerán Outes (21 de decembro), Viveiro (23 de decembro), Lalín (26 de decembro) e Manzaneda (27 de decembro). Nestes concertos poderase adquirir o disco en formato físico ao igual que nos establecementos composteláns De Cotío, Bulideira e Trisquel Artesanía.

O trío santiagués está composto por Icía Kirk, á voz e pandeireta, Andrés Pérez, ao saxo soprano, e Xan Pampín, ao acordeón. Como convidado especial neste traballo Pedro Pascual interveu con guitarra acústica, guitarra eléctrica, guitarra parlour, mandolina, viola beiroa, viola amarantina, banjola e diversas percusións.

