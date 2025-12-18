Xiro publica o seu primeiro EP inspirado na música tradicional galega
O trío santiagués lanza un traballo con cinco pezas de transmisión oral e preséntao nunha xira de Nadal por catro localidades galegas
Xiro acaba de lanzar nas plataformas dixitais unha invitación a unha viaxe sonora pola nosa música tradicional: o seu primeiro EP, tamén dispoñible en formato físico. En cada unha das cinco paradas que compoñen o disco homónimo do grupo o oínte atopará ritmos e melodías que chegaron ao presente a través dunha longa cadea de transmisión oral.
O EP ‘Xiro’ confórmano o Pasodobre de Pereiras (Salvaterra de Miño), o Maneo de Bértoa (Carballo), a Rumba de Erviñou (Val do Dubra), a Xota de Loureiro (Santa Comba) e a Muiñeira de San Salvador (Santa Comba).
O grupo presentará este traballo na xira de Nadal coa que percorrerán Outes (21 de decembro), Viveiro (23 de decembro), Lalín (26 de decembro) e Manzaneda (27 de decembro). Nestes concertos poderase adquirir o disco en formato físico ao igual que nos establecementos composteláns De Cotío, Bulideira e Trisquel Artesanía.
O trío santiagués está composto por Icía Kirk, á voz e pandeireta, Andrés Pérez, ao saxo soprano, e Xan Pampín, ao acordeón. Como convidado especial neste traballo Pedro Pascual interveu con guitarra acústica, guitarra eléctrica, guitarra parlour, mandolina, viola beiroa, viola amarantina, banjola e diversas percusións.