Santiago estrenará vuelos directos a Marrakech, Ibiza y Jerez en la temporada de verano

Aeropuerto de Santiago de Compostela Redacción

El aeropuerto de Santiago de Compostela estrenará en la próxima temporada de verano nuevas conexiones aéreas directas con Marrakech, Ibiza y Jerez, que estarán operadas por Vueling y contarán con dos frecuencias semanales cada una.

La conexión directa con Marrakech será la primera en ponerse en marcha y comenzará a operar a partir del 27 de marzo, con vuelos los miércoles y domingos. Según recoge la propia web de la aerolínea, los billetes ya se encuentran a la venta. Desde Vueling han subrayado que esta ruta permitirá reforzar su presencia internacional en el Norte de África.

En el caso de los destinos nacionales, las nuevas rutas arrancarán en el mes de junio. Los vuelos directos entre Santiago e Ibiza comenzarán el 18 de junio, con conexiones los jueves y domingos, mientras que la ruta con Jerez se activará el 3 de junio, con vuelos los miércoles y sábados.

A estas incorporaciones se suma también la extensión durante todo el verano de la ruta Santiago-Zúrich, que volverá a estar disponible a partir del 18 de junio, igualmente con dos frecuencias semanales, los jueves y domingos.

Refuerzo de la conectividad desde Lavacolla

El director de Red y Estrategia de Vueling, Jordi Pla, ha señalado que estas nuevas rutas “refuerzan el compromiso con la conectividad desde España, tanto a destinos nacionales como internacionales”.

Estas novedades se suman al refuerzo de la conexión directa con Dublín, que contará con un vuelo adicional durante la temporada de verano de 2026, elevando la oferta hasta los cinco vuelos semanales. Según ha confirmado la aerolínea, este enlace operará todos los sábados entre el 30 de mayo y el 12 de septiembre de 2026, coincidiendo con la semana en la que el aeropuerto de Lavacolla reabrirá tras un mes cerrado por obras.

El nuevo vuelo partirá de Santiago a las 16.50 horas y llegará a Dublín a las 18.00 horas, mientras que el trayecto de regreso despegará a las 12.50 horas y aterrizará en Compostela a las 16.10 horas.

Más rutas tras el cierre de la base de Ryanair

El incremento de destinos y frecuencias se produce después de que Ryanair anunciase el cierre de su base en Santiago el pasado mes de septiembre, una decisión que conllevó un ERE y generó reacciones negativas tanto entre la plantilla como entre las instituciones.

Desde entonces, otras aerolíneas han ido anunciando nuevas conexiones desde Lavacolla. Aer Lingus comunicó recientemente que operará una ruta directa con Cork con dos frecuencias semanales; United Airlines anunció en octubre una conexión con Newark, cerca de Nueva York, con tres vuelos semanales; y KLM dio a conocer esta semana una nueva ruta con Ámsterdam, que se sumará a la ya existente con Vueling. En todos los casos, el refuerzo de la oferta se aplicará de cara a la temporada de verano.