Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago aproba por unanimidade unha declaración en defensa dos estudos de Medicina na USC

O pleno municipal reclama respecto á autonomía universitaria e rexeita decisións unilaterais que poidan afectar á organización e á calidade da titulación

Redacción
18/12/2025 19:09
A Corporación municipal acordou no pleno ordinario apoiar á Universidade de Santiago de Compostela e á súa Facultade de Medicina como referente docente e investigador no ámbito biosanitario
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

O Concello de Santiago aprobou por unanimidade no pleno ordinario de decembro unha declaración institucional en defensa dos estudos universitarios de Medicina na Universidade de Santiago de Compostela. O texto acordado expresa o apoio municipal á USC e á súa Facultade de Medicina “como referente docente e investigador no ámbito biosanitario”.

Con esta declaración, a Corporación reafirma o seu compromiso coa defensa da universidade pública galega e co “papel estratéxico de Compostela como cidade universitaria e sanitaria de referencia”.

Por isto, a declaración chama a “respectar a autonomía universitaria da USC e instar a todas as institucións a que non adopten decisións unilaterais que afecten á organización e calidade dos estudos de Medicina”, así como a “apoiar os traballos da mesa de negociación establecida entre Xunta de Galicia e Universidades públicas galegas, coa participación de todos os actores interesados”.

Na mesma liña, o Concello aposta por “garantir os dereitos do estudantado, asegurando a voluntariedade da mobilidade, a igualdade de condicións académicas e solucións para situacións transitorias”. Polo tato, demanda “un compromiso a todas as institucións de que calquera acordo coa USC pechará o camiño a actuacións unilaterais de creación de novas titulacións ou estruturas docentes no Sistema Universitario de Galicia, xunto cun financiamento suficiente que preserve a calidade e o prestixio dos estudos de Medicina”.

Deste xeito, o Concello de Santiago de Compostela busca exercer a súa responsabilidade política e institucional como cidade universitaria histórica na defensa da súa universidade pública e do papel estratéxico que xogan os estudos de Medicina no conxunto do sistema sanitario e científico galego.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

belén

La Catedral de Santiago de Compostela reúne cien belenes de todo el mundo
Adriana Quesada
pleno diciembre 2025

El pleno de Santiago de Compostela rechaza por tercera vez el pago de casi 1,4 millones en facturas pendientes
Agencias
El pleno de Santiago dio luz verde al pago de horas extraordinarias correspondientes a distintos servicios municipales

El Ayuntamiento de Santiago aprueba el pago de 842.000 euros en horas extraordinarias a Bomberos y Policía
Agencias
Lidl de Lugo

Lidl amplía su huella en la economía de Galicia
Redacción