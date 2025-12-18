Santiago aproba por unanimidade unha declaración en defensa dos estudos de Medicina na USC
O pleno municipal reclama respecto á autonomía universitaria e rexeita decisións unilaterais que poidan afectar á organización e á calidade da titulación
O Concello de Santiago aprobou por unanimidade no pleno ordinario de decembro unha declaración institucional en defensa dos estudos universitarios de Medicina na Universidade de Santiago de Compostela. O texto acordado expresa o apoio municipal á USC e á súa Facultade de Medicina “como referente docente e investigador no ámbito biosanitario”.
Con esta declaración, a Corporación reafirma o seu compromiso coa defensa da universidade pública galega e co “papel estratéxico de Compostela como cidade universitaria e sanitaria de referencia”.
Por isto, a declaración chama a “respectar a autonomía universitaria da USC e instar a todas as institucións a que non adopten decisións unilaterais que afecten á organización e calidade dos estudos de Medicina”, así como a “apoiar os traballos da mesa de negociación establecida entre Xunta de Galicia e Universidades públicas galegas, coa participación de todos os actores interesados”.
Na mesma liña, o Concello aposta por “garantir os dereitos do estudantado, asegurando a voluntariedade da mobilidade, a igualdade de condicións académicas e solucións para situacións transitorias”. Polo tato, demanda “un compromiso a todas as institucións de que calquera acordo coa USC pechará o camiño a actuacións unilaterais de creación de novas titulacións ou estruturas docentes no Sistema Universitario de Galicia, xunto cun financiamento suficiente que preserve a calidade e o prestixio dos estudos de Medicina”.
Deste xeito, o Concello de Santiago de Compostela busca exercer a súa responsabilidade política e institucional como cidade universitaria histórica na defensa da súa universidade pública e do papel estratéxico que xogan os estudos de Medicina no conxunto do sistema sanitario e científico galego.