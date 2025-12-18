Papá Noel llega a El Corte Inglés de Santiago para recoger las cartas de Navidad

Los niños podrán entregar su carta a Papá Noel en Santiago del 19 al 23 de diciembre El Corte Inglés

Papá Noel llegará este viernes, 19 de diciembre, a El Corte Inglés de Santiago de Compostela, donde permanecerá durante cinco días para recibir las cartas de Navidad de los niños y niñas y compartir con ellos la magia de estas fechas.

La visita se desarrollará en el sótano 1 del centro comercial y se repetirá los días 20, 21, 22 y 23 de diciembre, siempre en horario de 17.00 a 21.00 horas, ofreciendo así varias jornadas para que las familias puedan acercarse a vivir esta experiencia navideña.

La iniciativa permitirá que los más pequeños puedan entregar personalmente sus cartas a Papá Noel y disfrutar de un ambiente especialmente diseñado para celebrar la Navidad, en un espacio pensado para el encuentro familiar y la ilusión infantil.

Esta actividad se enmarca dentro de la programación navideña de El Corte Inglés en Santiago de Compostela, que refuerza su apuesta por propuestas dirigidas al público infantil y familiar durante las fiestas.