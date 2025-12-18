Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Más de 600 escolares participan en el primer encuentro del programa 'Radio na biblio'

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, participó en el evento y destacó el valor de la iniciativa para reforzar las competencias lingüísticas y el trabajo en equipo

Eladio Lois
Eladio Lois
18/12/2025 14:13
El evento, que congregó a reconocidos profesionales del mundo de la radio, tuvo lugar en la Ciudad de la Cultura
El evento, que congregó a reconocidos profesionales del mundo de la radio, tuvo lugar en la Ciudad de la Cultura
Xunta
La Xunta de Galicia reunió este jueves en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela a 650 escolares y docentes en el primer encuentro de centros participantes en el programa 'Radio na Biblio', una iniciativa impulsada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP para fomentar la alfabetización mediática en las aulas.

El encuentro contó con la participación del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, que puso en valor el papel de este programa para favorecer las competencias lingüísticas del alumnado y, especialmente, el trabajo en grupo, como elemento clave para promover una buena convivencia dentro de la comunidad educativa.

Talleres, entrevistas y radio en directo

La jornada reunió a alumnado de 5º y 6º de Primaria de 24 centros educativos con emisora escolar, que participaron en talleres formativos y tuvieron la oportunidad de entrevistar a profesionales del sector de la comunicación. El acto estuvo presentado por la periodista Esther Estévez.

La directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo y la directora general de Inteligencia Artificial del Gobierno central, Aleida Alcaide, durante su visita al Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) en Santiago de Compostela.

La Xunta muestra al Gobierno central el potencial del Cesga

Más información

Durante el encuentro, alumnos del Colexio de Petelos (Mos) entrevistaron al propio conselleiro, así como a la piragüista Teresa Portela y al divulgador cultural Miguel Ángel Cajigal, El Barroquista.

Asimismo, escolares del CEIP Plurilingüe Virxe do Carme (Sober) y del CEIP Plurilingüe Nosa Señora de Xuvencos (Boborás) mantuvieron entrevistas con profesionales de distintos medios de comunicación, entre ellos Kike Magdalena (Radio Galega), Andrea Oca (Radio Nacional), Mario Moreno (Cadena SER), Ignacio Capeáns (Onda Cero), Patricia Iglesias (COPE) y Eva Millán (Radio Voz).

Obradoiros e participación de centros de toda Galicia

El programa del encuentro incluyó talleres simultáneos de teatro radiofónico, laboratorio de radio, locución y expresión oral, impartidos por el actor Artur Trillo, los periodistas Sergio Pascual y Susana Bastón, y las actrices y escritoras Cris Collazo, Soledad Felloza y Charo Pita.

En la jornada participaron centros educativos de las cuatro provincias gallegas, entre ellos el CEIP Lamas de Abade, de Santiago de Compostela, junto a colegios de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, reflejando el carácter autonómico del programa.

