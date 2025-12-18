La Xunta muestra al Gobierno central el potencial del Cesga

La directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo y la directora general de Inteligencia Artificial del Gobierno central, Aleida Alcaide, durante su visita al Cesga en Santiago. Xunta

La Xunta de Galicia mostró este jueves ºal Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública las capacidades del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) en ámbitos como la supercomputación, la computación cuántica y la inteligencia artificial, durante una visita institucional celebrada en Santiago de Compostela.

La directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, acompañó a la directora general de Inteligencia Artificial del Gobierno central, Aleida Alcaide, en un recorrido por el centro, en el que puso de relieve la expansión que está viviendo el Cesga en el marco de la apuesta de la Xunta por tecnologías con alto potencial transformador para el tejido productivo y social, así como para el avance de la I+D+i.

Inversión de 56 millones para ampliar infraestructuras

En este contexto, la Xunta detalló que el Cesga está acometiendo una ampliación de sus infraestructuras con una inversión de 56 millones de euros, financiados con fondos europeos y recursos propios de la Administración autonómica.

Este proyecto incluye la construcción de un nuevo edificio en el polígono compostelano de A Sionlla, la adquisición del nuevo supercomputador Finisterrae IV, un nuevo sistema de almacenamiento y la compra de un ordenador cuántico, que acaba de ser adjudicado.

Una fábrica europea de inteligencia artificial en Galicia

Durante la visita también se dio cuenta de la reciente aprobación de la candidatura del Cesga para albergar una de las 19 factorías europeas de inteligencia artificial, con una inversión total de 82 millones de euros, financiada al 50 % con fondos europeos y el resto con aportaciones estatales y gallegas.

Esta infraestructura, denominada 1HealthAI, estará centrada en el ámbito de la salud y permitirá la adquisición de un supercomputador específico para inteligencia artificial, así como una plataforma de supercomputación avanzada optimizada para IA experimental. Además, prestará servicios de apoyo integral y gratuito a empresas y centros de investigación.