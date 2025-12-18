Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

La USC tramita 38 titulaciones para el curso 2026/27: estos son los nuevos másteres propuestos

Cinco nuevas verificaciones y una treintena de modificaciones de títulos superan la primera fase de viabilidad académica y social

Eladio Lois
Eladio Lois
18/12/2025 12:42
imagen archivo mujer usc en laboratorio
Imagen de archivo de una investigadora en uno de los laboratorios de la USC
Santi Alvite
La Universidade de Santiago de Compostela (USC) cuenta con un total de 38 expedientes en tramitación para la elaboración de la oferta académica del curso 2026/27, según se informó este miércoles en el Consello Galego de Universidades, presidido por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez.

Román Rodríguez presidió la reunión
Román Rodríguez presidió la reunión
Xunta

Del total de expedientes correspondientes a la USC, cinco son verificaciones de nuevas titulaciones y 33 modificaciones de títulos ya existentes, todos ellos con informe inicial favorable de viabilidad académica y social emitido por la Consellería de Educación.

Nuevos másteres y programas de doctorado

En esta fase inicial, la USC ha obtenido el informe preceptivo para varios nuevos másteres universitarios, entre los que figuran el de Planificación Territorial y Urbana, que sustituirá al actual máster en Planificación y Gestión Territorial; el de Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos, en sustitución del máster de Psicología del Trabajo y las Organizaciones y Psicología Jurídica-Forense; y el de Química Teórica y Modelización Computacional, que se impartirá de forma conjunta con la Universidade de Vigo y otras 15 universidades externas a Galicia.

El gas radón, conocido en la comunidad científica como 'el asesino silencioso', es altamente cancerígeno y causa miles de muertes al año

La USC revela uno de los mejores métodos para protegerse del 'asesino silencioso'

Más información

También han superado esta primera fase el máster universitario en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario, que se desarrollará conjuntamente con la Universidade de Vigo y otras cinco universidades, así como el Programa de Doctorado en Agricultura y Medio Ambiente para el Desarrollo, que pasará a ser un programa conjunto con la Universidad Juan Carlos de Guatemala.

Supresiones y sustituciones de títulos

En paralelo, se contempla la revocación de varios títulos actualmente en vigor en la USC. Entre ellos figuran los másteres en Atención Sanitaria, Gestión y Cuidados, sustituido por otro título con la misma denominación ya autorizado para el curso 2025/26; y en Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte, que será reemplazado por el máster universitario en Gestión del Arte y el Patrimonio Cultural.

Asimismo, se revoca el Programa de Doctorado en Estudios Culturales: Memoria, Edad, Territorio y Lenguaje, que dejará de ser compartido con la Universidad de Rennes II y será sustituido por otro programa con la misma denominación impartido exclusivamente por la USC.

Próximos pasos del procedimiento

Tras esta fase inicial, las propuestas deberán completar los trámites de verificación estatal, que incluyen la incorporación de las memorias a la plataforma estatal de títulos, la obtención del informe favorable de la Axencia para a Calidade do Sistema Educativo Galego (ASUG) y la posterior resolución del Consejo de Universidades a nivel estatal. La oferta definitiva se cerrará, previsiblemente, antes del verano, una vez que la Xunta autorice formalmente la impartición de las titulaciones.

