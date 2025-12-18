Mi cuenta

Santiago de Compostela

La Catedral de Santiago de Compostela reúne cien belenes de todo el mundo

La Capilla del Pilar acoge una exposición con piezas procedentes de más de 60 países, cedidas a la Diócesis de Santiago por una colección particular

Adriana Quesada
Adriana Quesada
18/12/2025 19:13
belén
Imagen de uno de los belenes propiedad de la Catedral de Santiago, que están expuestos en la iglesia de Santo Agostiño y el Convento do Carme 
Catedral de Santiago
La Capilla del Pilar de la Catedral de Santiago de Compostela acogerá durante el tiempo de Navidad una exposición integrada por cien belenes procedentes de distintos países del mundo. El acto de inauguración tendrá lugar el viernes 19 de diciembre, a las 18.00 horas, con acceso por la Puerta de Platerías.

A la apertura de la muestra asistirán Francisco José Prieto Fernández, arzobispo de Santiago de Compostela, y Manuel Jesús Formoso Fernández, deán de la Catedral de Santiago.

La exposición está conformada por una colección particular perteneciente a María del Carmen Núñez, vecina de la localidad de Rubiá, en la comarca de Valdeorras, quien ha cedido las piezas a la Diócesis de Santiago para su custodia y exhibición. Los belenes representan el Misterio del Nacimiento de Jesús y proceden de más de 60 países de Europa, América, África y Asia.

El belen

Os dous grandes Beléns da Catedral regresan a Santo Agostiño e ao Convento do Carme

Más información

Cada una de las piezas refleja la tradición propia de su país de origen y ha sido elaborada con materiales muy diversos, entre los que se encuentran cerámica, madera, tela, marfil o cristal. La muestra ofrece así un recorrido por distintas interpretaciones culturales del belén a través del mundo.

Está previsto que, una vez finalizada la exposición en la catedral, la colección quede custodiada de forma permanente en el Museo Diocesano.

