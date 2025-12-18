Esta es la programación de Navidad de la Catedral de Santiago de Compostela

El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Prieto, presidirá durante el tiempo de Navidad las principales celebraciones litúrgicas que se desarrollarán en la Catedral de Santiago, con un calendario que se extenderá desde la noche del 24 de diciembre hasta el domingo 11 de enero, e incluirá varias misas estacionales con procesión y Botafumeiro.

El Arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco Prieto

La programación comenzará el miércoles 24 de diciembre, con la tradicional Misa de Medianoche o del Gallo, que tendrá lugar a las 00.00 horas. Se trata de una Misa Estacional que será presidida por el arzobispo de Santiago.

Natividad, Año Jubilar y Traslación del Apóstol

El jueves 25 de diciembre, solemnidad de la Natividad del Señor, la Catedral acogerá a las 11.40 horas la procesión y el Botafumeiro, seguidos de la Misa Estacional, también presidida por monseñor Francisco Prieto.

El domingo 28 de diciembre se celebrará la solemne clausura del Año Jubilar Romano, con una Misa Solemne a las 17.00 horas, uno de los actos litúrgicos más destacados de este periodo.

La agenda continuará el martes 30 de diciembre, festividad de la Traslación del Apóstol Santiago, con procesión y Botafumeiro a las 11.40 horas, seguidos de la Misa Estacional con la Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago, presidida igualmente por el arzobispo.

Año Nuevo, Epifanía y Bautismo del Señor

El jueves 1 de enero, solemnidad de Santa María Madre de Dios y Jornada Mundial por la Paz, se celebrará una Misa Estacional a las 12.00 horas, presidida por monseñor Francisco Prieto.

La solemnidad de la Epifanía del Señor, el martes 6 de enero, contará también con procesión y Botafumeiro a las 11.40 horas, seguidos de la correspondiente Misa Estacional.

El calendario litúrgico navideño se cerrará el domingo 11 de enero, con la fiesta del Bautismo del Señor, que se celebrará con una Misa Estacional a las 12.00 horas, presidida por el arzobispo de Santiago.