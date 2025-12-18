El Monbus Obradoiro reparte ilusión entre los niños ingresados en el CHUS

Jugadores y staff posan junto a personal médico del Clínico Monbus Obradoiro

El Monbus Obradoiro visitó este miércoles el Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) para compartir una mañana especial con los niños y niñas ingresados en las distintas áreas de Pediatría, en una iniciativa solidaria con motivo de las fechas navideñas.

Xiro publica o seu primeiro EP inspirado na música tradicional galega Más información

Durante la visita, parte de la plantilla del conjunto compostelano recorrió la Aula Hospitalaria, la zona de hospitalización pediátrica —que incluye las áreas de Oncología, lactantes, preescolares y escolares—, así como la UCI de Pediatría, las consultas externas y el Hospital de Día de Oncología Pediátrica.

En cada uno de estos espacios, los jugadores compartieron momentos de cercanía y ánimo con los niños y niñas ingresados y con sus familias, intercambiando sonrisas y palabras de apoyo con el objetivo de hacer más llevadera su estancia hospitalaria y aportar un extra de ilusión en unos días especialmente significativos como los de Navidad

La visita incluyó también el reparto de pequeños obsequios, entregados por los propios jugadores a los niños y niñas ingresados. Esta acción fue posible gracias al apoyo de ABANCA, Gadis, As Cancelas, Carrefour, Lambonadas y Chicha Lovers, así como a la colaboración de la Fundación Andrea, y fue recibida con entusiasmo y emoción por los pequeños pacientes.