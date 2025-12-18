Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Monbus Obradoiro reparte ilusión entre los niños ingresados en el CHUS

El club compostelano visitó este miércoles las distintas áreas de Pediatría del Hospital Clínico, acompañado de regalos y mensajes de ánimo para los pequeños pacientes

Eladio Lois
Eladio Lois
18/12/2025 12:18
Jugadores y staff posan junto a personal médico del Clínico
Jugadores y staff posan junto a personal médico del Clínico
Monbus Obradoiro
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Monbus Obradoiro visitó este miércoles el Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) para compartir una mañana especial con los niños y niñas ingresados en las distintas áreas de Pediatría, en una iniciativa solidaria con motivo de las fechas navideñas.

Xiro cor

Xiro publica o seu primeiro EP inspirado na música tradicional galega

Más información

Durante la visita, parte de la plantilla del conjunto compostelano recorrió la Aula Hospitalaria, la zona de hospitalización pediátrica —que incluye las áreas de Oncología, lactantes, preescolares y escolares—, así como la UCI de Pediatría, las consultas externas y el Hospital de Día de Oncología Pediátrica.

En cada uno de estos espacios, los jugadores compartieron momentos de cercanía y ánimo con los niños y niñas ingresados y con sus familias, intercambiando sonrisas y palabras de apoyo con el objetivo de hacer más llevadera su estancia hospitalaria y aportar un extra de ilusión en unos días especialmente significativos como los de Navidad

La visita incluyó también el reparto de pequeños obsequios, entregados por los propios jugadores a los niños y niñas ingresados. Esta acción fue posible gracias al apoyo de ABANCA, Gadis, As Cancelas, Carrefour, Lambonadas y Chicha Lovers, así como a la colaboración de la Fundación Andrea, y fue recibida con entusiasmo y emoción por los pequeños pacientes.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Aeropuerto de Santiago de Compostela

Santiago estrenará vuelos directos a Marrakech, Ibiza y Jerez en la temporada de verano
Redacción
La directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo y la directora general de Inteligencia Artificial del Gobierno central, Aleida Alcaide, durante su visita al Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) en Santiago de Compostela.

La Xunta muestra al Gobierno central el potencial del Cesga
Eladio González Lois
imagen archivo mujer usc en laboratorio

La USC tramita 38 titulaciones para el curso 2026/27: estos son los nuevos másteres propuestos
Eladio González Lois
Alumnado, profesorado y representantes del Concello de Padrón durante el acto de entrega de los alimentos

El alumnado del CEIP Rosalía de Castro entrega a Servicios Sociales de Padrón los alimentos recogidos en su campaña de Navidad
Eladio González Lois