El alumnado del CEIP Rosalía de Castro entrega a Servicios Sociales de Padrón los alimentos recogidos en su campaña de Navidad

Alumnado, profesorado y representantes del Concello de Padrón durante el acto de entrega de los alimentos Concello de Padrón

El alumnado de tercero de Primaria del CEIP Rosalía de Castro, acompañado por el director del centro, Octavio Sánchez, entregó este miércoles al alcalde de Padrón, Anxo Arca, y a la concejala Mariló Saco los alimentos recogidos durante la campaña solidaria de Navidad organizada en el colegio.

A Cámara de Comercio de Santiago clausura un plan formativo para persoas emprendedoras con máis de 70 participantes Más información

Los productos, agrupados en varias cajas, fueron donados a Servicios Sociales municipales, que se encargarán ahora de su distribución entre las familias con menos recursos del municipio a través del Concello de Padrón.

La campaña de recogida comenzó a principios del mes de diciembre y volvió a contar con una amplia respuesta por parte de las familias del alumnado. Según explicó el director del centro, se trata ya del quinto año consecutivo en el que se organiza esta iniciativa solidaria, que mantiene una elevada participación en cada edición.

El alcalde y la concejala agradecieron la implicación de toda la comunidad educativa del CEIP Rosalía de Castro en una iniciativa que, según destacaron, pone de manifiesto la solidaridad del alumnado para contribuir a que la Navidad sea más llevadera para las familias del municipio. En este sentido, Mariló Saco subrayó que el Rosalía de Castro es el único centro educativo de Padrón que organiza este tipo de campaña solidaria.