Bertamiráns estrenará un Mercado de Navidad con artesanía y producto local del 19 al 21 de diciembre

La carpa, situada en la Praza da Mahía

La Praza da Maía, en Bertamiráns, acogerá los próximos viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre un nuevo Mercado de Nadal, una iniciativa impulsada por el Concello de Ames dentro de la programación navideña de este año. El mercado contará con 18 puestos, de los que 13 estarán dedicados a la artesanía y cinco a alimentación y productos de la huerta, todos ellos de proximidad.

El Mercado de Navidad se instalará en el interior de una carpa y distribuirá los puestos por toda la superficie, situándose la artesanía en los laterales y los productos de alimentación en la zona central. La apertura al público será el viernes 19 de diciembre, de 17.00 a 20.30 horas, mientras que el sábado 20 y el domingo 21 abrirá en horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas, y de tarde, de 17.00 a 20.30 horas.

El mercado contará además con un dispositivo de vigilancia durante las horas de cierre, lo que permitirá a los propios expositores decidir si dejan o no la mercancía en los puestos.

La oferta combinará productos de la huerta, alimentación y repostería navideña, junto a una amplia representación de artesanía local, con propuestas que abarcan desde madera, vidrio y textil hasta joyería, cosmética natural, velas, encuadernación artesanal, ilustración, amigurumi o manualidades.