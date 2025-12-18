Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Bertamiráns estrenará un Mercado de Navidad con artesanía y producto local del 19 al 21 de diciembre

La Praza da Maía acogerá 18 puestos en una cita que busca dinamizar el comercio y crear ambiente festivo durante las fechas navideñas

Eladio Lois
Eladio Lois
18/12/2025 12:14
La carpa, situada en la Praza da Mahía
La carpa, situada en la Praza da Mahía
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La Praza da Maía, en Bertamiráns, acogerá los próximos viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre un nuevo Mercado de Nadal, una iniciativa impulsada por el Concello de Ames dentro de la programación navideña de este año. El mercado contará con 18 puestos, de los que 13 estarán dedicados a la artesanía y cinco a alimentación y productos de la huerta, todos ellos de proximidad.

El Mercado de Navidad se instalará en el interior de una carpa y distribuirá los puestos por toda la superficie, situándose la artesanía en los laterales y los productos de alimentación en la zona central. La apertura al público será el viernes 19 de diciembre, de 17.00 a 20.30 horas, mientras que el sábado 20 y el domingo 21 abrirá en horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas, y de tarde, de 17.00 a 20.30 horas.

El mercado contará además con un dispositivo de vigilancia durante las horas de cierre, lo que permitirá a los propios expositores decidir si dejan o no la mercancía en los puestos.

La oferta combinará productos de la huerta, alimentación y repostería navideña, junto a una amplia representación de artesanía local, con propuestas que abarcan desde madera, vidrio y textil hasta joyería, cosmética natural, velas, encuadernación artesanal, ilustración, amigurumi o manualidades.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Aeropuerto de Santiago de Compostela

Santiago estrenará vuelos directos a Marrakech, Ibiza y Jerez en la temporada de verano
Redacción
La directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo y la directora general de Inteligencia Artificial del Gobierno central, Aleida Alcaide, durante su visita al Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) en Santiago de Compostela.

La Xunta muestra al Gobierno central el potencial del Cesga
Eladio González Lois
imagen archivo mujer usc en laboratorio

La USC tramita 38 titulaciones para el curso 2026/27: estos son los nuevos másteres propuestos
Eladio González Lois
Alumnado, profesorado y representantes del Concello de Padrón durante el acto de entrega de los alimentos

El alumnado del CEIP Rosalía de Castro entrega a Servicios Sociales de Padrón los alimentos recogidos en su campaña de Navidad
Eladio González Lois