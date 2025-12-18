A Cámara de Comercio de Santiago clausura un plan formativo para persoas emprendedoras con máis de 70 participantes
O programa, cofinanciado polo Fondo Social Europeo e polo Concello de Santiago, sumou 300 horas lectivas centradas na mellora das competencias empresariais
A Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, acolleu onte a clausura do Plan Formativo dirixido a persoas con vocación emprendedora en situación de desemprego, mellora de emprego ou en situación de inactividade, que contaban cunha idea ou proxecto de negocio e para o cal precisaban apoio en aspectos clave da xestión empresarial, ben antes de constituírse como empresa, ou ben durante a súa consolidación.
O plan formativo, que se desenvolveu na modalidade presencial, contou co cofinanciamento do Fondo Social Europeo e do Concello de Santiago, a través do programa municipal 'Feito en Santiago', e estivo sustentado en 6 accións formativas de entre 30 e 60 horas, para un total de 300 horas lectivas, e formou a máis de 70 participantes.
A cerimonia de entrega de diplomas estivo presidida por Fernando Pérez- Soba Aguilar, Secretario General Accidental da entidade e María Rozas, primeira tenente da alcaldesa e Concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude do Concello de Santiago. Ambos coincidiron na importancia deste tipo de iniciativas para fortalecer o tecido empresarial compostelá e fomentar o desenvolvemento económico da rexión.
No acto, a concelleira de Promoción Económica salientou que o Concello de Santiago e a Cámara de Comercio “temos obxectivos compartidos moi claros: favorecer o desenvolvemento económico de Compostela, diversificar a nosa economía, mellorar a competitividade das nosas empresas, e fomentar a cultura emprendedora para xerar emprego”.
María Rozas explicou que esta é a orixe do programa “Feito en Santiago”, “que se dirixe especialmente a colectivos que requiren un maior impulso na súa empregabilidade, como o das persoas mozas, as mulleres, ou o as persoas desempregadas de máis de 45 anos”. A tenenta de alcaldesa salientou, ademais, que a oferta formativa pón o foco “en ámbitos do coñecemento que son vitais para a supervivencia e o desenvolvemento das empresas no contexto actual, e en sectores cun enorme potencial e con alta demanda”.
Na súa intervención, Fernando Pérez-Soba subliñou a relevancia da posta en marcha de itinerarios formativos que permitan mellorar as competencias emprendedoras para fomentar o autoemprego e a actividade empresarial dentro da demarcación cameral como a reacción máis eficaz fronte ao desemprego. “A actividade empresarial é de vital importancia para a nosa economía. Por iso, a filosofía do emprendemento debe cobrar máis relevancia que nunca. A cultura do emprendemento fai que as ideas de negocio se materialicen, se expandan e se convertan en solucións sostibles, desempeñando unha labor fundamental na rexeneración constante do tecido empresarial do territorio”, afirmou Pérez.