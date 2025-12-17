Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Sheila Patricia presenta 'Epifanía' en la intimidad del barrio de San Pedro

La artista desveló este martes en A Casa do Taberneiro las claves de un trabajo ya disponible en plataformas digitales y concebido como un viaje en cinco capas

Eladio Lois
Eladio Lois
17/12/2025 11:26
Sheila Patricia, durante el showcase
Sheila Patricia, durante el showcase
Eladio Lois
La cantante Sheila Patricia presentó en la noche de este martes su nuevo trabajo discográfico, Epifanía, en un showcase privado celebrado en A Casa do Taberneiro, establecimiento situado en el barrio compostelano de San Pedro. El evento, de carácter íntimo, reunió a público cercano a la artista y a profesionales del sector musical, y sirvió como antesala a la publicación oficial del álbum en todas las plataformas digitales, efectiva desde hoy.

El formato reducido del espacio favoreció una propuesta centrada en la voz y la guitarra como ejes principales, reforzando la cercanía con los asistentes y permitiendo una escucha en primicia del disco, así como una muestra de la escenografía concebida para esta nueva etapa artística. Según destaca la nota de prensa oficial, el ambiente propició una conexión directa con el público, en una actuación marcada por la contención, la emoción y la profundidad expresiva.

Un disco estructurado como un proceso de transformación

Epifanía se articula como un recorrido simbólico a través de cinco capasInicio, A Marcha, Acorazada, Epifanía y Nai da Terra— que representan distintas fases de un proceso de transformación artística y vital. Cada una de ellas funciona como un estado de revelación, desde el impulso inicial hasta la llegada a una plenitud que cierra el relato de forma circular.

Durante el showcase, Sheila Patricia interpretó una selección de temas organizada conforme a esa estructura conceptual. La apertura llegó con Canto do Moscoso, dentro del bloque O Inicio, seguida de piezas como Mans de Coral (Mariscadoras) y Manuel del Alma, integradas en A Marcha. El núcleo del concierto estuvo marcado por Acorazada, con canciones como Arrolo, Camiño Branco, Xota de Riamonte y Bailador, antes de dar paso a Manolo mio, eje central de la sección Epifanía. El cierre correspondió a Nai da Terra, con Ribeirana y A Xeitosa, completando el recorrido narrativo del disco.

Sheila Patricia, durante el showcase
Sheila Patricia, durante el showcase
Eladio Lois

Colaboraciones y memoria sonora

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la colaboración especial de Raúl Kiókio, que participó en uno de los pasajes más celebrados del showcase.

La cantante, acompañada del guitarrista Raúl Kiókio
La cantante, acompañada del guitarrista Raúl Kiókio
Eladio Lois

El álbum incluye también la aportación de Antía Caveiro en las flautas, así como una de las piezas señaladas del trabajo, Manolo mio, concebida junto a un cuarteto de cuerda y vinculada a la memoria histórica, según recoge la documentación facilitada. Junto a nuevas composiciones, Epifanía recupera temas de etapas anteriores de la artista, como Camiño Branco o Canto do Moscoso, que adquieren ahora un significado renovado dentro del conjunto del disco.

Con este lanzamiento, Sheila Patricia abre una nueva fase en su trayectoria, reafirmando su compromiso con la lengua, la experimentación y una identidad musical que combina raíz y contemporaneidad. El showcase celebrado en Santiago funcionó así como una presentación en primer plano de un trabajo que ya puede escucharse íntegramente en el circuito digital.

