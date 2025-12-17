Santiago bailará por una buena causa

La gala contará con Siliria Dance Center, dirigida por Silvia Miramontes; la Academia Lodanzas, con Loli Fojón; y la escuela de música La Berenguela, dirigida por María José Cerviño Cedida

Santiago de Compostela acogerá el próximo domingo, 21 de diciembre, la X Gala Solidaria de Danza a favor de la Fundación Tierra de Hombres, una cita ya tradicional en las fechas navideñas que tendrá lugar a partir de las 18.30 horas en el Auditorio Abanca. El evento tiene como objetivo recaudar fondos y dar visibilidad a los proyectos de ayuda a la infancia que desarrolla la entidad en Galicia y en otros territorios.

La gala contará un año más con la participación de Siliria Dance Center, dirigida por Silvia Miramontes, y de la Academia Lodanzas, bajo la dirección de Loli Fojón, a las que en esta edición se suma la escuela de música La Berenguela, dirigida por María José Cerviño. El espectáculo reunirá sobre el escenario a alumnado y profesorado de los distintos centros, en un esfuerzo colectivo que convierte la cita en un espacio de encuentro familiar y solidario.

Un evento solidario con vocación social

La gala está concebida como una acción de apoyo a los programas de ayuda a la infancia en situación de vulnerabilidad que impulsa la Fundación Tierra de Hombres, una organización que trabaja sin discriminación de orden político, racial o confesional. Durante el acto se proyectará un vídeo explicativo sobre los proyectos de la entidad, y voluntarios y familias de acogida compartirán sus experiencias con el público asistente.

El evento será presentado por la periodista María José Rivero y pretende, además de recaudar fondos, fomentar la incorporación de nuevos voluntarios y familias de acogida en Santiago, reforzando la red solidaria que sostiene la actividad de la fundación.

Entradas y colaboración

Las entradas para la gala tienen un precio de 10 euros, con descuentos para menores de 3 años, mayores de 65 años, personas desempleadas y familias numerosas. Para aquellas personas que no puedan asistir y deseen colaborar, la organización ha habilitado una fila cero en la cuenta de Abanca ES88 2080 0036 6730 4001 9673.

La organización ha agradecido la colaboración de Abanca Obra Social y de Xanela Danza, así como el compromiso de todas las personas y entidades que hacen posible la celebración de esta décima edición.

Una trayectoria internacional en defensa de la infancia

La Fundación Tierra de Hombres forma parte de un movimiento internacional nacido en 1960 en Suiza, con presencia actualmente en más de 70 países y con más de 800 proyectos activos centrados en la salud materno-infantil, la protección de menores y la defensa de los derechos de la infancia. En España, la organización desarrolla su labor desde 1994, beneficiando de forma directa a más de cien mil niños y niñas, junto a sus familias.