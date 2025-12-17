Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago bailará por una buena causa

La gala solidaria de danza a favor de Tierra de Hombres vuelve a Santiago el 21 de diciembre con su décima edición

Eladio Lois
Eladio Lois
17/12/2025 13:43
La gala contará un año más con la participación de Siliria Dance Center, dirigida por Silvia Miramontes, y de la Academia Lodanzas, bajo la dirección de Loli Fojón, a las que en esta edición se suma la escuela de música La Berenguela, dirigida por María J
La gala contará con Siliria Dance Center, dirigida por Silvia Miramontes; la Academia Lodanzas, con Loli Fojón; y la escuela de música La Berenguela, dirigida por María José Cerviño
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

Santiago de Compostela acogerá el próximo domingo, 21 de diciembre, la X Gala Solidaria de Danza a favor de la Fundación Tierra de Hombres, una cita ya tradicional en las fechas navideñas que tendrá lugar a partir de las 18.30 horas en el Auditorio Abanca. El evento tiene como objetivo recaudar fondos y dar visibilidad a los proyectos de ayuda a la infancia que desarrolla la entidad en Galicia y en otros territorios.

El acto contó con la presencia de miembros de la Corporación

'Galego a pé de barrio': el IES Antonio Fraguas lanza una campaña para fomentar el uso del gallego en el comercio local

Más información

La gala contará un año más con la participación de Siliria Dance Center, dirigida por Silvia Miramontes, y de la Academia Lodanzas, bajo la dirección de Loli Fojón, a las que en esta edición se suma la escuela de música La Berenguela, dirigida por María José Cerviño. El espectáculo reunirá sobre el escenario a alumnado y profesorado de los distintos centros, en un esfuerzo colectivo que convierte la cita en un espacio de encuentro familiar y solidario

Un evento solidario con vocación social

La gala está concebida como una acción de apoyo a los programas de ayuda a la infancia en situación de vulnerabilidad que impulsa la Fundación Tierra de Hombres, una organización que trabaja sin discriminación de orden político, racial o confesional. Durante el acto se proyectará un vídeo explicativo sobre los proyectos de la entidad, y voluntarios y familias de acogida compartirán sus experiencias con el público asistente.

El evento será presentado por la periodista María José Rivero y pretende, además de recaudar fondos, fomentar la incorporación de nuevos voluntarios y familias de acogida en Santiago, reforzando la red solidaria que sostiene la actividad de la fundación. 

Entradas y colaboración

Las entradas para la gala tienen un precio de 10 euros, con descuentos para menores de 3 años, mayores de 65 años, personas desempleadas y familias numerosas. Para aquellas personas que no puedan asistir y deseen colaborar, la organización ha habilitado una fila cero en la cuenta de Abanca ES88 2080 0036 6730 4001 9673.

La organización ha agradecido la colaboración de Abanca Obra Social y de Xanela Danza, así como el compromiso de todas las personas y entidades que hacen posible la celebración de esta décima edición. 

Una trayectoria internacional en defensa de la infancia

La Fundación Tierra de Hombres forma parte de un movimiento internacional nacido en 1960 en Suiza, con presencia actualmente en más de 70 países y con más de 800 proyectos activos centrados en la salud materno-infantil, la protección de menores y la defensa de los derechos de la infancia. En España, la organización desarrolla su labor desde 1994, beneficiando de forma directa a más de cien mil niños y niñas, junto a sus familias.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, acudió al encuentro para saludar a los participantes

Galicia se sitúa en el foco internacional de la tecnología cuántica con una conferencia que reúne a más de 300 expertos en Santiago
Eladio González Lois
AD Grupo Regueira será una de las empresas homenajeadas

El área empresarial del Tambre homenajea a cuatro compañías por sus 25 años de vinculación a la asociación
Eladio González Lois
El gas radón, conocido en la comunidad científica como 'el asesino silencioso', es altamente cancerígeno y causa miles de muertes al año

La USC revela uno de los mejores métodos para protegerse del 'asesino silencioso'
Eladio González Lois
Representantes de Chichalovers y Palesco, junto a trabajadores de la Galuresa

La valla de la Galuresa se transforma en un marcador solidario
Eladio González Lois