Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Mercado da Estrela celebra a súa XIV edición apostando polo talento e a creatividade galega

O evento terá lugar do 19 ao 21 de decembro en distintos espazos de Santiago con feira creativa, gastronomía e unha ampla programación cultural de balde

Redacción
17/12/2025 21:49
Presentación do mercado da estrela 2025
O Mercado da Estrela consolídase como un evento de referencia do Nadal en Santiago, combinando feira creativa, gastronomía e propostas culturais para todos os públicos arredor da identidade galega
Concello de Santiago
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

O Mercado da Estrela celebrará a súa XIV edición desde este venres 19 ata o domingo 21 de decembro apostando polo talento local, o consumo responsable, e a identidade cultural galega. O evento conta coa colaboración do departamento de Comercio do Concello de Santiago, e tamén co apoio de Turismo de Santiago.

O Mercado da Estrela é un evento xa consolidado, concibido como un espazo de encontro nas datas de Nadal arredor da creatividade, a cultura e o talento de orixe. O obxectivo é ofrecer unha experiencia que vai máis alá das compras, combinando unha feira creativa contemporánea e unha programación cultural aberta, ampla e de balde. Para iso, no Mercado da Estrela haberá artesanía, deseño, música, gastronomía e actividades, tamén dirixidas ao público infantil.

Diferentes espazos

A feira creativa do Mercado da Estrela celebrarase na Hospedería de San Martiño Pinario, coa participación de diferentes marcas e persoas emprendedoras e creadoras. No mesmo espazo desenvolveranse obradoiros infantís, haberá unha gardería-ludoteca, e celebraránse diferentes actividades para todos os públicos.

A Praza 8 de marzo acollerá a zona gastronómica do Mercado da Estrela, con foodtrucks e sesións de DJ´s. Tamén haberá, co patrocinio da Deputación da Coruña, un espazo baixo o nome “A paisaxe que sabe” onde se levarán a cabo os showcooking da man de Espazo Abella, A Horta do Obradoiro e A Maceta.

A Praza de Cervantes será o denominado “Espazo Estreleiro”, no que o público poderá participar nun xogo da oca xigante e facer uso, de balde, dun espazo habilitado para envolver os agasallos adquiridos no festival.

Programación musical

O Centro Xuvenil Don Bosco volverá ser o escenario da programación musical do Mercado da Estrela. Nesta XIV edición destaca o debut de Saibran, metade de Boyanka Kostova, e a volta aos escenarios de Triángulo de Amor Bizarro, dous momentos especialmente agardados dentro da proposta cultural do evento. Tamén está prevista a participación de IGMIG, Ulex, Montedapena, Antela, Maricarme, Sheila Patricia e Zålomon Grass.

Tamén no Centro Xuvenil Don Bosco, celebrarase o Bingo Estreleiro, o Retrokaraoke con cancións anteriores aos anos 2000, e unha versión do xogo popular das cadeiras con música tradicional.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La presentación tuvo lugar esta tarde en la Facultad de Filosofía

El Consorcio de Santiago y Galaxia presentan 'Mazarelos', una novela sobre el instituto histórico y el Banquete de Conxo
Eladio González Lois
Foto de familia de las autoridades presentes en el acto

Dano Cerebral Santiago celebra 25 anos de retos superados
Redacción
Manifestación del profesorado por las calles de Santiago con una puesta en escena simbólica de un entierro de la enseñanza pública

El profesorado simboliza en Santiago el 'entierro' de la enseñanza pública por los recortes en Educación
Agencias
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, acudió al encuentro para saludar a los participantes

Galicia se sitúa en el foco internacional de la tecnología cuántica con una conferencia que reúne a más de 300 expertos en Santiago
Eladio González Lois