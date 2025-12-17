Más de un centenar de investigadores se dan cita en el VI Workshop Anual del CiMUS

Imagen de la anterior edición del Workshop organizado por el CiMUS CiMUS

El Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la Universidade de Santiago de Compostela celebra durante hoy y mañana su VI Workshop Anual, una cita concebida para reforzar la interacción científica entre los grupos del centro y promover un enfoque interdisciplinar en el ámbito de las ciencias biomédicas.

A lo largo de estas dos jornadas, más de un centenar de investigadores del CiMUS comparten sus trabajos mediante comunicaciones orales y pósters científicos, en un foro orientado a la puesta en común de resultados, el intercambio de conocimiento y la generación de nuevas sinergias dentro del propio centro.

Conferencias magistrales de referencia internacional

El programa incluye dos conferencias magistrales a cargo de investigadores de reconocido prestigio. Por un lado, el investigador del CINBIO de la Universidade de Vigo y del CIC biomaGUNE, Luis M. Liz-Marzán, presentará su trabajo sobre modelos celulares tridimensionales de cáncer de mama impresos en 3D, que integran biosensado e imagen mediante SERS. Estas plataformas incorporan nanopartículas plasmónicas y etiquetas específicas que permiten monitorizar la evolución tumoral en tiempo y espacio, evidenciando la versatilidad de este tipo de modelos experimentales.

Cartel del evento CiMUS

Por otro, la responsable del Grupo de Interacción entre Órganos en Enfermedades Metabólicas del CNIO, Guadalupe Sabio, abordará el papel del corazón como órgano clave en la regulación metabólica sistémica. Su investigación analiza cómo el estrés metabólico altera la comunicación entre corazón, tejido adiposo, hígado y músculo, contribuyendo al desarrollo de patologías como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Desde el CiMUS destacan el valor del workshop como espacio para compartir resultados científicos, conectar talento joven y consolidar un enfoque multidisciplinar, con el objetivo de proyectar la ciencia biomédica gallega hacia el ámbito internacional. La cita refuerza, además, el papel del centro como referente en la promoción de sinergias y excelencia investigadora.