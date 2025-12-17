Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Las concejalas no adscritas piden separar las facturas para desbloquear el pago a pequeños proveedores

Rosón, Castro y Álvarez sostienen que llevar los expedientes por separado permitiría aprobar el de autónomos y acusan al gobierno local de mantener un bloqueo evitable al incluir las de Viaqua

Agencias
17/12/2025 08:45
Las concejalas no adscritas defienden separar los expedientes de pago para facilitar el abono de las facturas a pequeños empresarios en el Ayuntamiento de Santiago
Las concejalas no adscritas de Santiago, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez, han propuesto presentar las facturas pendientes de pequeños empresarios por separado. "De hacerlo tiene asegurado el desbloqueo", enfatizan.

Así lo han señalado un día después de que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, expresase que el Gobierno local llevará por tercera vez al Pleno municipal de este miércoles, 17 de diciembre, el pago de las 119 facturas pendientes, entre las que se encuentran las de Viaqua.

En este contexto, Álvarez ha subrayado que el Ayuntamiento "tiene la obligación de pagar los servicios prestados", pero también de "contratar conforme a la ley siguiendo un procedimiento adecuado". "Si este expediente llega a pleno, es porque estas facturas que no se contrataron bien o que corresponden a servicios en precario", indicó.

Así, ha edila no adscrita ha subrayado que es "tramposo y roza el engaño" decir que la oposición bloquea el pago de las facturas, cuando, el bloque surge de una "contratación irregular" por parte del Ayuntamiento.

En su intervención, ha recordado que las facturas se dividen en dos: por un parte las que afectan a los pequeños empresarios y por otra las facturas pendientes relativas a Viaqua, que "despiertan dudas legales" en el Partido Popular.

"Si se presentasen por separado la señora Sanmartín sabe que tiene asegurado el desbloqueo de las facturas a los pequeños empresarios. Seguramente el Partido Popular volvería a votar en contra de las facturas de Viaqua, pero al Gobierno local, públicamente, así lo dijo, lo que le preocupa son los pequeños autónomos", manifestó Álvarez.

En esta línea, Mercedes Rosón ha remarcado que la alcaldesa deberá explicar "por qué quiere seguir bloqueando el pago de estas facturas" a los pequeños empresarios conjuntamente con las de Viaqua, porque sabe que "si este expediente va en dos puntos las de los pequeños autónomos están pagados".

Preguntadas por los medios de comunicación por el sentido de su voto en el caso de presentarlas por separado, Rosón ha asegurado que votarán abstención en los dos expedientes, pero "están seguras" de que si se presentan las facturas de pequeños empresarios por separado el PP "se abstendrá". "La oposición siempre se abstuvo en este tipo de expedientes, nos mantenemos en la línea de absoluta coherencia", ha destacado.

Con todo, han demandado al Gobierno local que "cese su campaña de difamación y presión a través de terceros". "No vale decir medias verdades, tergiversar la realidad y crear un relato falaz sobre este expediente como están haciendo para intentar desgastar a la oposición, fundamentalmente a las no adscritas", finalizaron.

