La valla de la Galuresa se transforma en un marcador solidario

Representantes de Chichalovers y Palesco, junto a trabajadores de la Galuresa Cedida

La iniciativa presentada por Chichalovers en apoyo a la asociación Paluso ha sido la elegida por Galuresa para ocupar la conocida lona publicitaria de la rotonda de Pontepedriña, convertida desde hoy en un marcador humano de solidaridad destinado a impulsar un crowdfunding urgente con el que financiar la tradicional Cea de Noiteboa y el Xantar de Nadal para personas que viven estas fechas en soledad en Santiago de Compostela.

La propuesta seleccionada destacó, según recoge la nota oficial, por su honestidad y, sobre todo, por su urgencia, ya que a pocos días de las celebraciones Paluso había conseguido recaudar únicamente 360 euros, una cantidad claramente insuficiente para mantener una iniciativa solidaria que la entidad desarrolla desde hace más de tres décadas en Compostela.

Un marcador visible del compromiso ciudadano

Desde hoy, la lona instalada en Pontepedriña exhibe la petición de Paluso y se actualiza de manera manual y a la vista de la vecindad a medida que van entrando las donaciones. La acción, concebida como un gesto simbólico y colectivo, permite observar en tiempo real el avance de la campaña y la respuesta de la ciudadanía, reforzando el mensaje de que nadie debería cenar solo en Navidad.

La valla Cedida

Galuresa ha cedido este espacio publicitario como parte de su acción de Nadal, con el objetivo de garantizar la máxima visibilidad a la causa seleccionada. Desde Chichalovers, impulsora de la candidatura, destacan que la serendipia de la campaña ha permitido poner el foco en “una necesidad silenciosa pero muy real”, y confían en que Compostela vuelva a demostrar su capacidad de movilización solidaria.

Llamamiento a la colaboración

Tanto Chichalovers como Paluso animan a la vecindad, a los establecimientos y a las entidades locales a sumarse al crowdfunding para asegurar que la Cea de Nadal pueda celebrarse un año más. La iniciativa apela al espíritu solidario de la ciudad en unas fechas en las que cada gesto cuenta.

Paluso es una asociación compostelana que desde hace más de treinta años organiza actividades y comidas navideñas dirigidas a personas en situación de soledad, vulnerabilidad o aislamiento social. Chichalovers, por su parte, ha ejercido en esta ocasión como voz de la causa y enlace entre la asociación y la campaña de participación ciudadana impulsada por Galuresa.