La USC revela uno de los mejores métodos para protegerse del 'asesino silencioso'

El gas radón, conocido en la comunidad científica como 'el asesino silencioso', es altamente cancerígeno y causa miles de muertes al año

Un estudio liderado por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha demostrado la alta eficacia de las estrategias de ventilación forzada para mitigar la acumulación de radón, un gas radiactivo natural asociado al cáncer de pulmón conocido en la comunidad científica como 'el asesino silencioso', debido a su dificultad para ser detectado y a su alta tasa de mortalidad.

La investigación, publicada en la revista Results in Engineering, analizó la dinámica del radón en el interior de un edificio experimental situado sobre una antigua mina de uranio en Saelices el Chico (Salamanca). En condiciones naturales, las concentraciones superaban los 10.000 bequerelios por metro cúbico (Bq/m³), mientras que la aplicación de ventilación mecánica permitió reducirlas hasta 2.000 Bq/m³ en tan solo una hora.

Yacimiento de Uranio de Saelices el Chico

Ventilación mecánica frente a ventilación natural

La infraestructura experimental de Saelices el Chico, considerada única en Europa y empleada habitualmente para la calibración e intercomparación de medidores de radón, permitió evaluar el comportamiento del gas bajo condiciones de máxima concentración y con distintas configuraciones de ventilación.

Los resultados muestran que la ventilación mecánica alcanza hasta 2,21 renovaciones de aire por hora, frente a las 0,13–0,25 logradas mediante ventilación natural, lo que se traduce en tiempos de renovación del aire de entre 4 y 8 horas en este último caso. Además de las mediciones reales, el equipo realizó simulaciones de dinámica computacional de fluidos, que reprodujeron con precisión los datos experimentales y validaron los modelos utilizados,

Aplicaciones prácticas y diseño de estrategias de mitigación

Según explican los investigadores, los resultados confirman el papel clave de la ventilación mecánica en la reducción de la acumulación de radón y en la mejora de la calidad del aire interior, especialmente en edificios con aberturas limitadas o en condiciones de poco viento, donde la ventilación natural resulta ineficaz.

El estudio aporta herramientas para predecir los patrones de acumulación del radón, un paso previo esencial para el diseño de estrategias de mitigación eficaces. Asimismo, permite optimizar la localización de entradas, salidas y ventiladores de aire tanto en edificaciones existentes como en proyectos futuros, con una metodología escalable a geometrías más complejas y sin costes computacionales elevados.

Un trabajo con participación de la USC y centros de referencia

La investigación está firmada por Marcos Suárez Vázquez y Sylvana Varela Ballesta, de la spin-off de la USC Ventilatio Lab; Alberto Otero Cacho, del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia (CITMAga); la investigadora Vanesa Somoza; y los catedráticos de la Facultad de Física de la USC Alberto Pérez Muñuzuri y Jorge Mira Pérez. El trabajo cuenta además con la colaboración del Laboratorio de Radiactividad Medioambiental de la Universidad de Cantabria (LaRUC), el primer laboratorio español acreditado para la medición y calibración de sistemas de radón en aire.

Más allá de la mitigación del radón, los autores destacan que el mismo enfoque puede aplicarse al análisis de la calidad del aire interior, incluyendo estudios de dispersión de contaminantes, control de la humedad y confort térmico en espacios cerrados.