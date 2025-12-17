Galicia se sitúa en el foco internacional de la tecnología cuántica con una conferencia que reúne a más de 300 expertos en Santiago

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, acudió al encuentro para saludar a los participantes Xunta

Galicia se ha situado estos días en el centro del debate internacional sobre tecnologías cuánticas con la celebración en Santiago de Compostela de la II International Quantum Business Conference, un encuentro que se desarrolla entre este miércoles y jueves y que reúne a más de 300 asistentes de diez nacionalidades. La cita está organizada por Fujitsu y el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), en colaboración con la Xunta de Galicia.

El área empresarial del Tambre homenajea a cuatro compañías por sus 25 años de vinculación a la asociación Más información

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, acudió al encuentro para saludar a los participantes, mientras que la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, intervino previamente en el acto de apertura.

Un ecosistema cuántico en expansión

La celebración de esta segunda edición coincide con un momento clave para el ecosistema gallego de tecnologías cuánticas, que destaca tanto en el ámbito de la investigación en computación, comunicaciones y sensórica cuántica como en el desarrollo de infraestructuras científicas.

En este contexto, el Cesga ha adjudicado recientemente la compra de un nuevo ordenador cuántico de 54 cúbits, que se sumará al actual Qmio, de 32 cúbits. A ello se añade la actividad del Vigo Quantum Communication Center, que dispone de tres laboratorios experimentales y una estación óptica terrestre dedicada a las comunicaciones cuánticas.

Estrategia y apuesta de futuro

El desarrollo de la cuántica en Galicia se articula a través de un ecosistema estable, coordinado por la Rede Galega de Tecnoloxías Cuánticas, que integra a la administración, universidades, centros tecnológicos, clústeres y empresas. Desde 2024 se han celebrado encuentros específicos del sector y la comunidad ha contribuido tanto al Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica como a la Estrategia Española de Tecnologías Cuánticas.

La colaboración público-privada entre Fujitsu, Cesga y la Xunta de Galicia se enmarca en el proyecto Quorum Spain, un ecosistema de innovación en tecnologías cuánticas liderado desde Galicia y financiado por el CDTI con fondos europeos Next Generation EU y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La tecnología cuántica está definida como iniciativa de alto impacto dentro de una área estratégica del Plan gallego de investigación e innovación 2025-2027, lo que refuerza el compromiso del Gobierno autonómico con el desarrollo de este ámbito a través del Polo de Tecnologías Cuánticas de Galicia.