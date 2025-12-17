Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

'Galego a pé de barrio': el IES Antonio Fraguas lanza una campaña para fomentar el uso del gallego en el comercio local

La iniciativa, presentada este martes en Área Central, convierte a Fontiñas en el primer barrio piloto de un proyecto educativo de normalización lingüística

Eladio Lois
Eladio Lois
17/12/2025 13:36
El acto contó con la presencia de miembros de la Corporación
El acto contó con la presencia de miembros de la Corporación
Concello de Santiago
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

El IES Antonio Fraguas presentó este martes, 16 de diciembre, en el centro comercial Área Central la campaña Galego a pé de barrio, una iniciativa de fomento del uso del gallego en el comercio local del barrio de Fontiñas impulsada por el alumnado de 1º de Bachillerato en el marco de una actividad de aprendizaje-servicio desarrollada a lo largo del primer trimestre.

El proyecto surge a partir de una reflexión colectiva en el aula de Lingua Galega, motivada por los resultados de una encuesta interna que reveló que solo el 4 % del alumnado utiliza habitualmente el gallego en el instituto. Este dato, en consonancia con la Enquisa de coñecemento e uso do galego del IGE correspondiente a 2024, llevó al estudiantado a analizar la realidad sociolingüística de su entorno y a plantear una acción directa desde el ámbito más próximo: el barrio.

Un proyecto educativo con impacto en el entorno

La campaña convierte a Fontiñas en el primer barrio piloto de una iniciativa de fomento del gallego impulsada desde un centro educativo, con el objetivo de actuar a escala local y generar cambios reales en los hábitos lingüísticos cotidianos. El lema elegido, Galego a pé de barrio, busca transmitir una idea clara: el gallego es una lengua plenamente válida para todas las actividades diarias, también para comprar, vender, atender y relacionarse en el comercio de proximidad.

Durante la presentación se subrayó que la campaña pretende ganar espacios seguros para el uso del gallego, combatir situaciones de diglosia aún presentes y reforzar la identidad lingüística del barrio.

Acto de presentación e implicación institucional

El acto contó con intervenciones musicales del alumnado del Bachillerato de Artes, una pieza poética a cargo de la profesora y poeta Andrea Nunes, así como la presentación del proyecto por parte del propio alumnado, de la profesora responsable María Rúa y del director del centro, Alejandro Francisco da Rocha.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, acudió al encuentro para saludar a los participantes

Galicia se sitúa en el foco internacional de la tecnología cuántica con una conferencia que reúne a más de 300 expertos en Santiago
Eladio González Lois
AD Grupo Regueira será una de las empresas homenajeadas

El área empresarial del Tambre homenajea a cuatro compañías por sus 25 años de vinculación a la asociación
Eladio González Lois
El gas radón, conocido en la comunidad científica como 'el asesino silencioso', es altamente cancerígeno y causa miles de muertes al año

La USC revela uno de los mejores métodos para protegerse del 'asesino silencioso'
Eladio González Lois
Representantes de Chichalovers y Palesco, junto a trabajadores de la Galuresa

La valla de la Galuresa se transforma en un marcador solidario
Eladio González Lois