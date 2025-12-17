'Galego a pé de barrio': el IES Antonio Fraguas lanza una campaña para fomentar el uso del gallego en el comercio local

El acto contó con la presencia de miembros de la Corporación Concello de Santiago

El IES Antonio Fraguas presentó este martes, 16 de diciembre, en el centro comercial Área Central la campaña Galego a pé de barrio, una iniciativa de fomento del uso del gallego en el comercio local del barrio de Fontiñas impulsada por el alumnado de 1º de Bachillerato en el marco de una actividad de aprendizaje-servicio desarrollada a lo largo del primer trimestre.

El proyecto surge a partir de una reflexión colectiva en el aula de Lingua Galega, motivada por los resultados de una encuesta interna que reveló que solo el 4 % del alumnado utiliza habitualmente el gallego en el instituto. Este dato, en consonancia con la Enquisa de coñecemento e uso do galego del IGE correspondiente a 2024, llevó al estudiantado a analizar la realidad sociolingüística de su entorno y a plantear una acción directa desde el ámbito más próximo: el barrio.

Un proyecto educativo con impacto en el entorno

La campaña convierte a Fontiñas en el primer barrio piloto de una iniciativa de fomento del gallego impulsada desde un centro educativo, con el objetivo de actuar a escala local y generar cambios reales en los hábitos lingüísticos cotidianos. El lema elegido, Galego a pé de barrio, busca transmitir una idea clara: el gallego es una lengua plenamente válida para todas las actividades diarias, también para comprar, vender, atender y relacionarse en el comercio de proximidad.

Durante la presentación se subrayó que la campaña pretende ganar espacios seguros para el uso del gallego, combatir situaciones de diglosia aún presentes y reforzar la identidad lingüística del barrio.

Acto de presentación e implicación institucional

El acto contó con intervenciones musicales del alumnado del Bachillerato de Artes, una pieza poética a cargo de la profesora y poeta Andrea Nunes, así como la presentación del proyecto por parte del propio alumnado, de la profesora responsable María Rúa y del director del centro, Alejandro Francisco da Rocha.