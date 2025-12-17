Emilio Pérez Touriño participará en un debate de la Real Sociedad Económica de Santiago

El expresidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, abrirá el ciclo de debates de la RSEAPS Redacción

El expresidente de la Xunta de Galicia y profesor titular de Economía de la USC, Emilio Pérez Touriño, inaugurará el próximo 22 de enero la programación de 2026 del ciclo de debates Compostela 2023-2027. Presente y futuro, organizado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (RSEAPS). Su intervención llevará por título Economía y sociedad en la Galicia de hoy y dará inicio a una agenda que se prolongará hasta el mes de noviembre.

El presidente de la entidad, Francisco Lomil Garrido, subraya que la RSEAPS ha diseñado “una ambiciosa programación” con la que pretende profundizar en la reflexión social sobre los principales retos de futuro, desde una perspectiva plural y abierta a la ciudadanía.

Economía, derechos y modelo territorial

Tras la sesión inaugural, el ciclo continuará en febrero con la participación del catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la USC, Luis Otero González, que protagonizará la mesa de debate Creación de empresas basadas en el conocimiento.

En marzo, el magistrado del Tribunal Supremo Luis Seoane Spiegelberg centrará su intervención en los derechos individuales bajo el título Cambio social y derecho privado: los derechos de las personas en el siglo XXI. Un mes más tarde, en abril, el ex director general de Aviación Civil Manuel Ameijeiras Vales reflexionará sobre el sistema aeroportuario gallego en la mesa Galicia, tres aeropuertos, un modelo a decidir.

Política, cultura y sociedad civil

La programación de primavera se completará con dos nuevas citas. En mayo, el diputado en el Congreso y profesor titular de Economía Aplicada de la USC, Pedro Puy, abordará la relación entre política, economía y democracia. En junio, la profesora titular de Psicología Clínica y Psicobiología de la USC y presidenta del Patronato del Museo do Pobo Galego, María Concepción Losada Vázquez, analizará el papel de esta institución como organización de la sociedad civil al servicio de la construcción del país.

Tras el verano, el ciclo se retomará en septiembre con una mesa dedicada a la computación cuántica y la inteligencia artificial, a cargo de Carlos Fernández Sánchez y Andrés Gómez Tato, coordinador de Sistemas y coordinador del equipo de Cuántica del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), respectivamente.

Las dos últimas sesiones tendrán lugar en octubre y noviembre. En la primera intervendrá la directora del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS), Mabel Loza, con una reflexión sobre el papel del centro como el camino más rápido desde la investigación a los pacientes. El cierre del ciclo corresponderá al director científico del Centro Singular de Investigación en Química, Biología y Materiales Moleculares (CIQUS), Diego Peña Gil, con la ponencia Sobre ciencia y química: breve paseo por el mundo molecular

Información para asistentes

Todas las mesas de debate del ciclo Compostela 2023-2027. Presente y futuro se celebrarán en la sede de la RSEAPS, situada en la plaza Salvador de Parga, y serán de acceso libre y gratuito. El público asistente podrá participar formulando preguntas al término de las intervenciones, y las sesiones serán retransmitidas en directo a través del canal de YouTube de la institución.