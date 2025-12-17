Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Emilio Pérez Touriño participará en un debate de la Real Sociedad Económica de Santiago

La programación de 'Compostela 2023-2027. Presente y futuro' abrirá con la participación del expresidente de la Xunta

Eladio Lois
Eladio Lois
17/12/2025 13:56
El expresidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, abrirá el ciclo de debates de la RSEAPS
El expresidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, abrirá el ciclo de debates de la RSEAPS
Redacción
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

El expresidente de la Xunta de Galicia y profesor titular de Economía de la USC, Emilio Pérez Touriño, inaugurará el próximo 22 de enero la programación de 2026 del ciclo de debates Compostela 2023-2027. Presente y futuro, organizado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (RSEAPS). Su intervención llevará por título Economía y sociedad en la Galicia de hoy y dará inicio a una agenda que se prolongará hasta el mes de noviembre.

Imagen de la anterior edición del Workshop organizado por el CiMUS

Más de un centenar de investigadores se dan cita en el VI Workshop Anual del CiMUS

Más información

El presidente de la entidad, Francisco Lomil Garrido, subraya que la RSEAPS ha diseñado “una ambiciosa programación” con la que pretende profundizar en la reflexión social sobre los principales retos de futuro, desde una perspectiva plural y abierta a la ciudadanía. 

Economía, derechos y modelo territorial

Tras la sesión inaugural, el ciclo continuará en febrero con la participación del catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la USC, Luis Otero González, que protagonizará la mesa de debate Creación de empresas basadas en el conocimiento.

En marzo, el magistrado del Tribunal Supremo Luis Seoane Spiegelberg centrará su intervención en los derechos individuales bajo el título Cambio social y derecho privado: los derechos de las personas en el siglo XXI. Un mes más tarde, en abril, el ex director general de Aviación Civil Manuel Ameijeiras Vales reflexionará sobre el sistema aeroportuario gallego en la mesa Galicia, tres aeropuertos, un modelo a decidir

Política, cultura y sociedad civil

La programación de primavera se completará con dos nuevas citas. En mayo, el diputado en el Congreso y profesor titular de Economía Aplicada de la USC, Pedro Puy, abordará la relación entre política, economía y democracia. En junio, la profesora titular de Psicología Clínica y Psicobiología de la USC y presidenta del Patronato del Museo do Pobo Galego, María Concepción Losada Vázquez, analizará el papel de esta institución como organización de la sociedad civil al servicio de la construcción del país.

Tras el verano, el ciclo se retomará en septiembre con una mesa dedicada a la computación cuántica y la inteligencia artificial, a cargo de Carlos Fernández Sánchez y Andrés Gómez Tato, coordinador de Sistemas y coordinador del equipo de Cuántica del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), respectivamente.

Las dos últimas sesiones tendrán lugar en octubre y noviembre. En la primera intervendrá la directora del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS), Mabel Loza, con una reflexión sobre el papel del centro como el camino más rápido desde la investigación a los pacientes. El cierre del ciclo corresponderá al director científico del Centro Singular de Investigación en Química, Biología y Materiales Moleculares (CIQUS), Diego Peña Gil, con la ponencia Sobre ciencia y química: breve paseo por el mundo molecular

Información para asistentes

Todas las mesas de debate del ciclo Compostela 2023-2027. Presente y futuro se celebrarán en la sede de la RSEAPS, situada en la plaza Salvador de Parga, y serán de acceso libre y gratuito. El público asistente podrá participar formulando preguntas al término de las intervenciones, y las sesiones serán retransmitidas en directo a través del canal de YouTube de la institución.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, acudió al encuentro para saludar a los participantes

Galicia se sitúa en el foco internacional de la tecnología cuántica con una conferencia que reúne a más de 300 expertos en Santiago
Eladio González Lois
AD Grupo Regueira será una de las empresas homenajeadas

El área empresarial del Tambre homenajea a cuatro compañías por sus 25 años de vinculación a la asociación
Eladio González Lois
El gas radón, conocido en la comunidad científica como 'el asesino silencioso', es altamente cancerígeno y causa miles de muertes al año

La USC revela uno de los mejores métodos para protegerse del 'asesino silencioso'
Eladio González Lois
Representantes de Chichalovers y Palesco, junto a trabajadores de la Galuresa

La valla de la Galuresa se transforma en un marcador solidario
Eladio González Lois