El profesorado simboliza en Santiago el 'entierro' de la enseñanza pública por los recortes en Educación

Manifestación del profesorado por las calles de Santiago con una puesta en escena simbólica de un entierro de la enseñanza pública Europa Press

Cientos de docentes han recorrido este miércoles las calles compostelanas en una manifestación con la que han simbolizado el "entierro" de la enseñanza pública gallega a causa de los "recortes en Educación" y con el objetivo de visibilizar las demandas del profesorado en el marco de la huelga de 48 horas convocada por CIG y STEG.

Precedidos por una persona caracterizada como un arzobispo, dos "curas" y una comitiva fúnebre portando un ataúd, los manifestantes han partido del Parlamento gallego y han terminado su recorrido frente a la sede de la Xunta en Santiago, aunque han parado en lugares como la céntrica Praza de Galicia para realizar minutos de silencio "en recuerdo de la enseñanza pública".

Entre crespones negros, velas, esquelas y otra simbología mortuoria, cientos de profesores han coreado consignas como 'O público é servizo e o privado beneficio'; 'O ensino é un dereito e non un privilexio'; 'A profe loitando tamén está ensinando' y 'Román vas ir ao paro', entre otras.

En declaraciones a los medios antes de iniciar la marcha, la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha detallado las principales reivindicaciones del profesorado, que pasan por una reducción de ratios, del horario lectivo, por la eliminación de la "burocracia absurda" y, sobre todo, "por atender a la diversidad".

"Lo más necesario son recursos humanos, necesitamos más profesorado y para eso hay que cambiar los presupuestos, hay que invertir en profesorado", ha subrayado.

"Estamos hoy aquí simulando el entierro de la enseñanza pública porque ayer se aprobaron los presupuestos para el 2026, unos presupuestos que no invierten en la enseñanza pública, unos presupuestos que tienen estancado el mismo número de profesorados en los últimos años", ha denunciado.

Por su parte, la secretaria de organización de STEG, Comba Campoi, ha valorado positivamente el seguimeinto de la huelga y ha destacado que el profesorado gallego está apoyando mayoritariamente las reivindicaciones, "secundando la huelga y participando de forma creativa en las movilizaciones".

"Ya existe un marco de negociación"

Por su parte, la Consellería de Educación cifró en el 10,03% el seguimiento de la huelga y acusó este martes a la central sindical de "apostar por el conflicto", a la vez que recordó que "en Galicia ya existe un marco de negociación".

En concreto, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, se refirió así al acuerdo de medidas para mejorar el sistema educativo, un acuerdo firmado por CC.OO., ANPE y UGT en el año 2023 y al que la semana pasada se adhirió CSIF "por un ejercicio de responsabilidad", según destacó el propio sindicato.

Asimismo, el conselleiro lamentó que las jornadas de huelga coincidiesen con el período de evaluaciones, "algo inaudito que está pensado para tomar como rehenes a los alumnos y a las familias, para generar el malestar y el descontento en las familias", reflexionó.

Preguntada al respecto este miércoles, la secretaria nacional de CIG-Ensino ha insistido en que el seguimiento de la huelga "está siendo mayoritario" y ha culpado al conselleiro de "no estar haciendo nada por la enseñanza pública, no recibir a los sindicatos y no escucharlos".

"La culpa es de su Consellería, el profesorado evaluó durante tres meses al alumnado y el profesorado atendió dignamente a ese alumnado", ha reflexionado.

Finalmente, en declaraciones a Europa Press, el responsable de Erguer Compostela, Marcos Sueiro, ha mostrado su apoyo a la huelga convocada por CIG y STEG y ha asegurado que "salir a las calles es lo necesario en este momento perjudicial para la enseñanza gallega", a la vez que ha acusado al Gobierno de la Xunta de "asesinar" a la enseñanza con políticas privatizadoras.

"Esta huelga tiene que ser secundada también por el alumnado, porque nos perjudica directamente. Esto no es cosa solo de los profesores, es una cosa que perjudica a los estudiantes, a los profesores y a las generaciones futuras en su conjunto", ha concluido.