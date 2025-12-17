El Consorcio de Santiago y Galaxia presentan 'Mazarelos', una novela sobre el instituto histórico y el Banquete de Conxo

La presentación tuvo lugar esta tarde en la Facultad de Filosofía Cedida

El Consorcio de Santiago y la Editorial Galaxia presentaron este miércoles 17 de diciembre la novela Mazarelos, del escritor Manuel Portas, en un acto celebrado en el salón de actos de la Facultad de Filosofía. El libro forma parte de la Biblioteca Literaria del Consorcio de Santiago y propone un recorrido narrativo por los orígenes del instituto Arcebispo Xelmírez I, así como por el contexto histórico en el que se gestó el Banquete de Conxo.

En la presentación participaron la alcaldesa de Santiago y presidenta del Consorcio, Goretti Sanmartín; el gerente del Consorcio, José Antonio Domínguez Varela; el director de Edicións da Editorial Galaxia, Marcos Calveiro; la escritora y docente Carme Moure, y, como asistente, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. El acto estuvo acompañado por el propio autor. Un relato entre 1856 y el presente.

En Mazarelos, Helena, una profesora jubilada, reconstruye en 2026 los orígenes del instituto histórico en el que trabajó, el Arcebispo Xelmírez I, fundado en 1845 y vinculado a figuras clave de la intelectualidad gallega del siglo XIX. La narración alterna entre el presente y los meses de febrero y marzo de 1856, y presenta a una protagonista de carácter difícil, que incluso discute con los personajes que habitan su propia historia.

Entre ellos aparecen Aurelio Aguirre y Eduardo Pondal, exalumnos del centro, y el pontevedrés Luís R. Seoane, implicados en la organización de un banquete de confraternidad con obreros y artesanos que se celebrará en Conxo. Paralelamente, Xosé López Amarante, director del instituto, se muestra obsesionado con que el edificio de los jesuitas en Mazarelos se destine íntegramente a la enseñanza, en medio de las tensiones con quienes ocupan por caridad el tercer piso del inmueble. Una figura “fundamental” para la sociolingüística gallega.

Durante el acto, la alcaldesa de Santiago y presidenta del Consorcio, Goretti Sanmartín, destacó que Manuel Portas es una figura “fundamental” para la sociolingüística gallega y que su trabajo supuso “un antes y un después” en este ámbito. Asimismo, subrayó que la novela añade “una pieza más” al conjunto de obras que sitúan a Santiago de Compostela en el centro, estableciendo una conexión relevante entre el siglo XIX y el tiempo del Banquete de Conxo, lo que invita a reflexionar sobre la historia propia de la ciudad