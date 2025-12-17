Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Consorcio de Santiago y Galaxia presentan 'Mazarelos', una novela sobre el instituto histórico y el Banquete de Conxo

La obra de Manuel Portas recorre los orígenes del Arcebispo Xelmírez I y conecta el Santiago del siglo XIX con la actualidad

Eladio Lois
Eladio Lois
17/12/2025 21:43
La presentación tuvo lugar esta tarde en la Facultad de Filosofía
La presentación tuvo lugar esta tarde en la Facultad de Filosofía
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

El Consorcio de Santiago y la Editorial Galaxia presentaron este miércoles 17 de diciembre la novela Mazarelos, del escritor Manuel Portas, en un acto celebrado en el salón de actos de la Facultad de Filosofía. El libro forma parte de la Biblioteca Literaria del Consorcio de Santiago y propone un recorrido narrativo por los orígenes del instituto Arcebispo Xelmírez I, así como por el contexto histórico en el que se gestó el Banquete de Conxo.

En la presentación participaron la alcaldesa de Santiago y presidenta del Consorcio, Goretti Sanmartín; el gerente del Consorcio, José Antonio Domínguez Varela; el director de Edicións da Editorial Galaxia, Marcos Calveiro; la escritora y docente Carme Moure, y, como asistente, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. El acto estuvo acompañado por el propio autor. Un relato entre 1856 y el presente.

Representantes de Chichalovers y Palesco, junto a trabajadores de la Galuresa

La valla de la Galuresa se transforma en un marcador solidario

Más información

En Mazarelos, Helena, una profesora jubilada, reconstruye en 2026 los orígenes del instituto histórico en el que trabajó, el Arcebispo Xelmírez I, fundado en 1845 y vinculado a figuras clave de la intelectualidad gallega del siglo XIX. La narración alterna entre el presente y los meses de febrero y marzo de 1856, y presenta a una protagonista de carácter difícil, que incluso discute con los personajes que habitan su propia historia.

Entre ellos aparecen Aurelio Aguirre y Eduardo Pondal, exalumnos del centro, y el pontevedrés Luís R. Seoane, implicados en la organización de un banquete de confraternidad con obreros y artesanos que se celebrará en Conxo. Paralelamente, Xosé López Amarante, director del instituto, se muestra obsesionado con que el edificio de los jesuitas en Mazarelos se destine íntegramente a la enseñanza, en medio de las tensiones con quienes ocupan por caridad el tercer piso del inmueble. Una figura “fundamental” para la sociolingüística gallega.

Una figura “fundamental” para la sociolingüística gallega

Durante el acto, la alcaldesa de Santiago y presidenta del Consorcio, Goretti Sanmartín, destacó que Manuel Portas es una figura “fundamental” para la sociolingüística gallega y que su trabajo supuso “un antes y un después” en este ámbito. Asimismo, subrayó que la novela añade “una pieza más” al conjunto de obras que sitúan a Santiago de Compostela en el centro, estableciendo una conexión relevante entre el siglo XIX y el tiempo del Banquete de Conxo, lo que invita a reflexionar sobre la historia propia de la ciudad

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Presentación do mercado da estrela 2025

O Mercado da Estrela celebra a súa XIV edición apostando polo talento e a creatividade galega
Redacción
Foto de familia de las autoridades presentes en el acto

Dano Cerebral Santiago celebra 25 anos de retos superados
Redacción
Manifestación del profesorado por las calles de Santiago con una puesta en escena simbólica de un entierro de la enseñanza pública

El profesorado simboliza en Santiago el 'entierro' de la enseñanza pública por los recortes en Educación
Agencias
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, acudió al encuentro para saludar a los participantes

Galicia se sitúa en el foco internacional de la tecnología cuántica con una conferencia que reúne a más de 300 expertos en Santiago
Eladio González Lois