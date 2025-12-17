Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El área empresarial del Tambre homenajea a cuatro compañías por sus 25 años de vinculación a la asociación

AD Grupo Regueira, Gall-Esteril, Grupo Teleco y TVH Parts recibirán el reconocimiento este jueves en el Centro Empresarial del polígono

Eladio Lois
Eladio Lois
17/12/2025 15:30
AD Grupo Regueira será una de las empresas homenajeadas
AD Grupo Regueira será una de las empresas homenajeadas
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

La Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET) celebrará este jueves, 18 de diciembre, el Acto de Homenaje al Asociado 2025, una cita en la que se reconocerá a cuatro empresas que cumplen 25 años vinculadas a la entidad. El evento tendrá lugar a las 20.00 horas en el Centro Empresarial del Tambre, situado en la Vía Edison, a la entrada del polígono industrial.

Las compañías distinguidas en esta edición son AD Grupo Regueira, Gall-Esteril, Grupo Teleco y TVH Parts, todas ellas con una trayectoria consolidada en el tejido económico del polígono y con una presencia continuada en la asociación durante un cuarto de siglo.

Trayectorias empresariales consolidadas

Las cuatro firmas distinguidas desarrollan su actividad en ámbitos estratégicos y cuentan con una implantación relevante en el polígono compostelano. AD Grupo Regueira es una empresa líder en la distribución de recambio y equipamiento para talleres en el noroeste peninsular, con más de 60 puntos de venta y una fuerte apuesta por la logística y la formación técnica. Gall-Esteril, especializada en la distribución de material médico-quirúrgico, se ha consolidado como un referente en el sector sanitario desde el Tambre.

Por su parte, Grupo Teleco acumula más de tres décadas ofreciendo soluciones avanzadas en telecomunicaciones, informática y software, con una apuesta continuada por la innovación y el desarrollo propio. TVH Parts, multinacional especializada en recambios agrícolas, de obra pública e industriales, cuenta con una delegación en el polígono del Tambre que ha experimentado un crecimiento sostenido desde su implantación en Santiago en el año 2000.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, acudió al encuentro para saludar a los participantes

Galicia se sitúa en el foco internacional de la tecnología cuántica con una conferencia que reúne a más de 300 expertos en Santiago
Eladio González Lois
El gas radón, conocido en la comunidad científica como 'el asesino silencioso', es altamente cancerígeno y causa miles de muertes al año

La USC revela uno de los mejores métodos para protegerse del 'asesino silencioso'
Eladio González Lois
Representantes de Chichalovers y Palesco, junto a trabajadores de la Galuresa

La valla de la Galuresa se transforma en un marcador solidario
Eladio González Lois
El expresidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, abrirá el ciclo de debates de la RSEAPS

Emilio Pérez Touriño participará en un debate de la Real Sociedad Económica de Santiago
Eladio González Lois