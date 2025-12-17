El área empresarial del Tambre homenajea a cuatro compañías por sus 25 años de vinculación a la asociación

AD Grupo Regueira será una de las empresas homenajeadas Cedida

La Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET) celebrará este jueves, 18 de diciembre, el Acto de Homenaje al Asociado 2025, una cita en la que se reconocerá a cuatro empresas que cumplen 25 años vinculadas a la entidad. El evento tendrá lugar a las 20.00 horas en el Centro Empresarial del Tambre, situado en la Vía Edison, a la entrada del polígono industrial.

Las compañías distinguidas en esta edición son AD Grupo Regueira, Gall-Esteril, Grupo Teleco y TVH Parts, todas ellas con una trayectoria consolidada en el tejido económico del polígono y con una presencia continuada en la asociación durante un cuarto de siglo.

Trayectorias empresariales consolidadas

Las cuatro firmas distinguidas desarrollan su actividad en ámbitos estratégicos y cuentan con una implantación relevante en el polígono compostelano. AD Grupo Regueira es una empresa líder en la distribución de recambio y equipamiento para talleres en el noroeste peninsular, con más de 60 puntos de venta y una fuerte apuesta por la logística y la formación técnica. Gall-Esteril, especializada en la distribución de material médico-quirúrgico, se ha consolidado como un referente en el sector sanitario desde el Tambre.

Por su parte, Grupo Teleco acumula más de tres décadas ofreciendo soluciones avanzadas en telecomunicaciones, informática y software, con una apuesta continuada por la innovación y el desarrollo propio. TVH Parts, multinacional especializada en recambios agrícolas, de obra pública e industriales, cuenta con una delegación en el polígono del Tambre que ha experimentado un crecimiento sostenido desde su implantación en Santiago en el año 2000.