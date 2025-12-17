Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Dano Cerebral Santiago celebra 25 anos de retos superados

O evento tivo lugar no Museo Centro Gaiás

Redacción
17/12/2025 21:40
Foto de familia de las autoridades presentes en el acto
Foto de familia de las autoridades presentes en el acto
Cedida
A asociación Dano Cerebral Santiago, antes Sarela, celebrou hoxe o seu 25 aniversario cun acto na Cidade da Cultura de Galicia na que repasaron a historia da entidade desde a súa fundación o 19 de decembro de 2000. Un camiño que comezou grazas á iniciativa e á forza dun grupo de familias e profesionais que tiñan unha convicción moi clara: unha vida salvada merece ser vivida con dignidade.

Ao acto, conducido pola xornalista Ainhoa Apestegui, asistiron unhas 400 persoas entre familias socias, profesionais, persoas voluntarias, colaboradores/as etc. Na parte institucional, ao acto asistiu a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; a Valedora do Pobo, Mª Dolores Fernández Galiño; a conselleira de Política Social, Fabiola García e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, así como representantes dos grupos do Parlamento de Galicia e do Concello de Santiago, entre outros representantes institucionais.

O acto estivo dividido en tres partes para, a través de outros tantos vídeos, achegarnos aos inicios, aos retos superados e aos retos futuros da asociación. Un dos momentos máis emotivos da celebración foi o recoñecemento a José Balboa, fundador da asociación, como presidente de honra. Este recoñecemento foi anunciado polo actual presidente da asociación, Luciano Fernández, acompañado de toda a xunta directiva da mesma.

A segunda parte do acto xirou en torno a unha mesa redonda na que participaron María Rozas (concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude no Concello de Santiago); Mar García Vidal (deputada de Política Social na Deputación da Coruña) e Begoña García Abeijón (directora xeral de Persoas con Discapacidade na Consellería de Política Social e Igualdade). Na mesa, conducida por Noelia López, secretaria da asociación, analizouse o traballo da entidade nestes 25 anos e como cambiou o coñecemento e valoración social do dano cerebral.

Este segundo bloque do acto rematou coa intervención da Conselleira de Política Social, Fabiola García, quen destacou a estreita colaboración existente entre a entidade e a Xunta de Galicia na atención ao dano cerebral e á dependencia.

'Come a lavadora dunha vez!'

A última parte da celebración xirou en torno ao retos de futuros da asociación, simbolizado nos nenos e nenas con dano cerebral ás que vai dirixido o conto que se presentou no acto. “Como a lavadora dunha vez!”, conta a particular relación que Noelia, a nena protagonista, ten coa súa nai que ten dano cerebral como consecuencia dun ictus. Na presentación participaron a escritora Rosa Aneiroso ilustrador Hadrián Jamardo e a deseñadora Uqui Permui, xunto coa terapeuta ocupacional da asociación Majo Hermida.

O acto, que na parte musical contou coa colaboración de “Sons das flores” (proxecto musical, social e pedagóxico nacido no CEIP Vicente Risco de Vigo, que demostra como a música pode ser unha verdadeira ferramenta de cambio e de crecemento persoal) foi pechado pola alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

