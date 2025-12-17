A San Silvestre Compostelana celebra a súa XII edición con previsión de récord de participación
A carreira, que se disputará o 31 de decembro con saída e chegada na praza do Obradoiro, espera acadar o límite de 2.500 inscritos
A concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, compareceu en rolda de prensa este martes no Pazo de Raxoi para presentar a XII edición da carreira San Silvestre Compostelana. Nesta presentación estivo acompañada polo presidente da Federación Galega de Atletismo (FGA), Iván Sanmartín, e polo xerente do centro comercial As Cancelas, Javier Nicolás, que colabora coa organización da proba.
Pilar Lueiro animou a toda a cidadanía a participar nesta actividade, da que destacou o seu carácter lúdico: “É una carreira para competir e pasalo ben, pretendemos rematar o ano deportivo dun xeito saudable e festivo, no que gozar do deporte e desfrutar ao máximo coa familia e con amigos nun ambiente de esmorga”.
Iván Sanmartín sinalou que a organización prevé que nesta edición se chegue ao límite de inscrición fixado no regulamento da proba de 2.500 participantes, despois de ter acadado os 2.200 na edición de 2024 e cunha tendencia á alza nos últimos anos.
O presidente da Federación Galega de Atletismo agradeceu “a aposta do Concello de Santiago polo deporte e polo atletismo”, que levou tamén a cifras récord na última edición do CorreSAN.
A edil de Deportes valorou o “bo ritmo” que leva a inscrición, con preto de 800 persoas xa apuntadas. A carreira celebrarase o 31 de decembro a partir das 17.30 horas da tarde con saída e chegada á praza do Obradoiro e as inscricións están abertas ata o día 26 de decembro.
Na carreira poderán participar tanto deportistas federados como non federados, nas categorías de adultos e escolares, na que se poden inscribir persoas nacidas en 2015 e anos anteriores por un prezo de 4 euros.
Os dorsais poderán recollerse no Centro Comercial As Cancelas o 29 de decembro de 16.00 a 20.30 horas, o 30 de decembro de 11.00 a 20.30 horas e o 31 de decembro de 11.00 a 16.00 horas. Non se entregarán dorsais na zona de saída.