Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A Real Filharmonía de Galicia volve abrir o escenario aos coros con 'Cantamos!'

O proxecto colaborativo celebra a súa terceira edición cun concerto sinfónico dedicado aos grandes coros da ópera no Auditorio de Galicia, baixo a dirección de Javier Fajardo

Redacción
17/12/2025 10:10
Real Filharmonía de Galicia
Preséntase unha nova edición de “Cantamos!”, iniciativa da Real Filharmonía de Galicia que promove a participación de coros galegos nun concerto sinfónico no Auditorio de Galicia
Concello de Santiago
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

A Real Filharmonía de Galicia presenta unha nova edición do proxecto colaborativo  “Cantamos!, unha iniciativa que convida os coros afeccionados de Galicia a formar parte activa dun concerto sinfónico. Nesta terceira edición, o espectáculo céntrase nalgúns dos coros de ópera máis famosos.

Trátase dun proxecto de carácter social onde a Filharmonía aposta por abrirse á sociedade e estreitar lazos coa comunidade. Neste aspecto, a orquestra compostelá quere consolidarse como unha entidade musical aberta ao convidar coros de toda a Galicia para participar deste espectáculo único.

Os concertos terán lugar o xoves 18 e tamén o venres 19 de decembro, ás 20.30 h, no Auditorio de Galicia, baixo a batuta do director galego Javier Fajardo, que volve poñerse á fronte deste proxecto. Participan como solistas Milan Périsic, barítono, e Andrea Rey, mezzosoprano, xunto á Real Filharmonía de Galicia e sete coros galegos: Coro de Cámara Thalassa (Marín), Coro da Asociación Músico Crisanto (Rábade), Coro Asociación de Amigos del Camino de Santiago (Lugo), Coro Asubío, Coro da Escola Municipal de Música de Santiago, Coro Crecente de Voces Graves e Sons de Solovio (Santiago de Compostela).

O programa inclúe aberturas, coros e arias das óperas máis representativas de Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti e Georges Bizet, compositores imprescindibles cuxas obras narran historias de amor, celos, coraxe, renuncia e xenerosidade. A súa música, profundamente ligada á experiencia humana, continúa a ser unha poderosa ferramenta para a transmisión de emocións, coñecemento e identidade colectiva.

“Cantamos!” nace coa vontade de derrubar barreiras entre o escenario e o público, reforzando o papel social da orquestra e fomentando a participación activa da cidadanía na vida cultural. Nesta edición, o proxecto conta coa colaboración da Federación de Coros de Galicia e de Amigos da Ópera de Santiago de Compostela, así como coa participación do alumnado da Escola de Altos Estudos Musicais (EAEM).

Antes dos concertos, o público poderá asistir ao ciclo “Conversando con… Javier Fajardo”, que terá lugar ás 19.45 h na Sala Mozart do Auditorio de Galicia. As entradas teñen un prezo de 15€ e con descontos do 50% para persoas desempregadas, perceptoras de rendas sociais, maiores de 65 anos, estudantes, menos de 25 anos e membros de familias monoparentais ou numerosas e poden mercarse na web de Compostela Cultura, no despacho de billetes da Zona C e no do Auditorio o día do concerto.

  

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, acudió al encuentro para saludar a los participantes

Galicia se sitúa en el foco internacional de la tecnología cuántica con una conferencia que reúne a más de 300 expertos en Santiago
Eladio González Lois
AD Grupo Regueira será una de las empresas homenajeadas

El área empresarial del Tambre homenajea a cuatro compañías por sus 25 años de vinculación a la asociación
Eladio González Lois
El gas radón, conocido en la comunidad científica como 'el asesino silencioso', es altamente cancerígeno y causa miles de muertes al año

La USC revela uno de los mejores métodos para protegerse del 'asesino silencioso'
Eladio González Lois
Representantes de Chichalovers y Palesco, junto a trabajadores de la Galuresa

La valla de la Galuresa se transforma en un marcador solidario
Eladio González Lois