Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A Fundación DIDAC presenta AVISTA, un proxecto para visibilizar o traballo das mulleres na cultura

As xornadas inaugurais do programa, apoiado polo Concello de Santiago de Compostela, desenvolveranse do 17 ao 19 de decembro con mesas redondas, charlas e accións artísticas abertas á cidadanía

Redacción
17/12/2025 07:43
avista
Mañá dan inicio as xornadas de presentación de AVISTA na Fundación DIDAC, un proxecto centrado na promoción e difusión do pensamento e da creación feminina no ámbito cultural
Concello de Santiago
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

Este mércores 17 de decembro comezan na Fundación DIDAC as Xornadas de presentación do proxecto AVISTA realizado co apoio do Concello de Santiago de Compostela a través da Concellería de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica.

Un avistamento é o resultado de ver ao lonxe, da capacidade de mirar con ollos abertos cara ao horizonte en busca de achados interesantes. Partindo desta idea xurde AVISTA, un proxecto que quere dar visibilidade o traballo das mulleres artistas e creadoras no eido da cultura, as artes e o deseño.

Entendendo as artes como unha das vías fundamentais de coñecemento do mundo que nos acolle e rodea, este proxecto quere ser unha lanzadeira para colocar o pensamento e o facer feminino no punto de mira.

Nesta ocasión a Fundación DIDAC presenta un programa de actividades que se van a realizar durante os días 17, 18 e 19 de decembro e co que queren presentar o programa AVISTA á cidadanía.

Programación

As mañás do 17 e 18 de decembro terán lugar dúas actividades destinadas ao alumnado das escolas de arte e deseño da cidade. Así o mércores 17 de decembro ás 11.00 horas terá lugar a mesa redonda 'Artista e muller. Como operar dentro do circuíto artístico' con Almudena Fernández Fariña e Verónica Vicente. 

O xoves 18 de decembro á mesma hora a quenda será para a mesa 'Xestión cultural. Retos e oportunidades para novas experiencias' con Agar Ledo e Nuria Sotelo. Mónica Maneiro, directora artística da Fundación DIDAC, será a encargada de moderar as mesas. 

Ademais destas actividades para alumnado de escolas de arte e deseño están previstas varias accións nas tardes do 17, 18 e 19 de decembro dirixidas ao público xeral. O mércores 17 ás 19.30 será a quenda de Beli Martínez, produtora de Filmika Galaika que estará na Fundación DIDAC para falar de 'Produción Audiovisual en Galicia'. A produtora falará nesta charla sobre o traballo que desenvolve na produtora e creará ademais unha mostra de cinema aberta ao público na que durante unha tarde poderemos gozar das propostas feitas en Galicia. 

O xoves 18 será a quenda de Nuria Vil que encherá o espazo de DIDAC co seu espectáculo poético 'Flúor significa escuridade'. Nuria Vil centra o seu traballo artístico, eminentemente oral, en levar a poesía máis aló da escrita, busca hibridar a palabra con formas de arte experimental e performática a través dun discurso marcado pola vindicación social.

Para pechar as xornadas terá lugar a 'Charla e recital poético: Poesía e ruralidades' protagonizado por María Sánchez e a tamén escritora María Solar. Nesta conversa María Sánchez e María Solar falarán sobre o traballo da escritura, sobre a creación no medio rural e o acompañarán de lecturas seleccionadas. María Sánchez, con orixe familiar na Serra Norte de Sevilla, vive nunha aldea en Galicia. É veterinaria e traballa con razas autóctonas en perigo de extinción. 

María Solar é escritora e xornalista. Presenta e dirixe o programa cultural ZigZag Fin de Semana na Televisión de Galicia, dirixe o Zigzag Diario e coordina os contidos de cultura na CSAG, onde traballa desde hai máis de 25 anos nos máis diversos formatos. Todas as actividades das tardes terán lugar ás 19.30 horas e son de balde.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, acudió al encuentro para saludar a los participantes

Galicia se sitúa en el foco internacional de la tecnología cuántica con una conferencia que reúne a más de 300 expertos en Santiago
Eladio González Lois
AD Grupo Regueira será una de las empresas homenajeadas

El área empresarial del Tambre homenajea a cuatro compañías por sus 25 años de vinculación a la asociación
Eladio González Lois
El gas radón, conocido en la comunidad científica como 'el asesino silencioso', es altamente cancerígeno y causa miles de muertes al año

La USC revela uno de los mejores métodos para protegerse del 'asesino silencioso'
Eladio González Lois
Representantes de Chichalovers y Palesco, junto a trabajadores de la Galuresa

La valla de la Galuresa se transforma en un marcador solidario
Eladio González Lois