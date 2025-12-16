Una caravana kilométrica colapsó el aeropuerto de Santiago en señal de protesta por el convenio de seguridad privada

Caravana de protesta en el aeropuerto de Santiago por el convenio de la seguridad privada CIG

La CIG inició este lunes en Santiago de Compostela un calendario de movilizaciones para reclamar un convenio colectivo digno en el sector de la seguridad privada y rechazar la última propuesta presentada por la patronal en la reunión celebrada el pasado 3 de diciembre, al considerar que no responde a las necesidades del personal ni mejora sus condiciones laborales.

Delegados y delegadas de la CIG-Servizos organizaron una caravana de coches por las inmediaciones del aeropuerto Rosalía de Castro, una acción con la que el sindicato buscó visibilizar las reivindicaciones del sector en un enclave donde trabaja una parte importante del personal de seguridad privada de la comarca. La central sindical ha convocado además una manifestación para este viernes 19, a las 18.00 horas, en el entorno del centro comercial Vialia de Vigo.

Según trasladó la CIG, las pretensiones del empresariado en la novena reunión de la mesa de negociación no tienen en cuenta una serie de cuestiones que el sindicato considera líneas rojas, entre ellas el complemento del 100 % en caso de incapacidad temporal, la reducción de la jornada laboral, la equiparación al alza del plus de peligrosidad, así como el plus de transporte y vestuario en 15 pagas. También reclaman un incremento del 25 % del valor de la hora ordinaria para los pluses de nocturnidad y festividad.

El responsable del sector de seguridad privada de la CIG-Servizos, Pedro Pérez, calificó estas demandas como “históricas” y subrayó que son fundamentales para hacer atractivo un sector en el que el salario medio ronda los 1.200 euros netos mensuales, incluyendo trabajo en domingos, festivos y turnos de noche. A su juicio, esta situación explica la creciente dificultad para encontrar personal, un problema que, según advirtió, se mantendrá mientras persistan las condiciones de precariedad.

Jornada laboral y salarios, en el centro del conflicto

La central sindical criticó que la propuesta empresarial mantenga una jornada anual de 1.782 horas, con amplios márgenes mensuales que, según la CIG, favorecen la sobrecarga y la irregularidad. Frente a ello, el sindicato defiende una jornada de 35 horas semanales, con calendarios ajustados y al menos dos fines de semana libres al mes, coincidiendo sábado y domingo.

En el ámbito salarial, la CIG rechaza la propuesta de cláusula de garantía salarial, al entender que supondría aplazar la compensación del IPC hasta 2031 y consolidar la pérdida de poder adquisitivo. El sindicato reclama incrementos del 8 % anual, frente al 16 % en cuatro años planteado por la patronal, que considera insuficiente.

Próximas acciones

Además de la caravana celebrada en Santiago, la central sindical avanzó que continuará con las movilizaciones mientras no se produzca un cambio sustancial en la negociación, insistiendo en que el objetivo es centrar el debate en mejoras reales en jornada, salarios, conciliación, estabilidad laboral y seguridad en el trabajo.

La protesta de este lunes marca así el inicio de un conflicto laboral que la CIG prevé mantener activo en las próximas semanas si no se atienden sus reivindicaciones