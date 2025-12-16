Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Un estudio del CiMUS de la USC alerta de que camuflar los rasgos autistas incrementa el estrés

La investigación, publicada en Molecular Autism, vincula estas estrategias con mayor estrés psicológico y biológico mediante el análisis del cortisol en el cabello

Eladio Lois
Eladio Lois
16/12/2025 12:20
El camuflaje de rasgos autistas en contextos sociales puede tener consecuencias para la salud mental, según una investigación liderada desde la USC
El camuflaje de rasgos autistas en contextos sociales puede tener consecuencias para la salud mental, según una investigación liderada desde la USC
Cedida
Esconder los rasgos autistas en contextos sociales puede tener un coste relevante para la salud. Así lo concluye un estudio liderado desde el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), en colaboración con el Karolinska Institutet de Suecia, que asocia el camuflaje autista con mayor estrés psicológico y biológico.

La investigación, publicada en la revista científica Molecular Autism, aporta una nueva perspectiva al incorporar por primera vez biomarcadores fisiológicos para evaluar el impacto del camuflaje, más allá de los cuestionarios habituales. 

Cortisol en el cabello como indicador objetivo

El estudio introduce un marcador objetivo de estrés a largo plazo: la concentración de cortisol en el cabello, que permite estimar el estrés acumulado durante aproximadamente cinco meses. Según los resultados, las personas que recurren con mayor frecuencia a estrategias de camuflaje tienden a presentar niveles más elevados de cortisol acumulado.

En el caso de las personas adultas, el camuflaje se asoció tanto con síntomas de estrés psicológico como con niveles elevados de cortisol, lo que subraya el impacto sostenido de estas estrategias en la vida adulta.

Cristina Pato escucha atentamente a la cantante Guadi Galego

Cristina Pato cierra el ciclo ‘Expertas de seu’ con un encuentro sobre música, palabra y creación

Tal y como explica la investigadora del CiMUS y coautora del estudio, Sabela Conde-Pumpido Zubizarreta, se trata del primer trabajo que halla evidencias de que el camuflaje de rasgos autistas puede actuar como estresor crónico, influyendo en el eje HPA (hipotálamo–hipofisario–adrenal), el principal sistema de respuesta del organismo al estrés. Este hallazgo aporta información clave para comprender el burnout autista y detectar perfiles de riesgo

Una muestra de gemelos para aislar factores

El análisis se realizó con 157 parejas de gemelos de la cohorte sueca RATSS, de las cuales 69 personas eran autistas sin discapacidad intelectual. Este diseño permitió examinar el papel de la genética y del entorno familiar en la relación entre camuflaje y estrés.

Los resultados indican que los factores genéticos y familiares contribuyen de manera importante a cómo se vinculan estas variables. Sin embargo, al controlar dichos factores, el estudio detectó un resultado llamativo: en parejas adultas y en aquellas en las que ambas personas eran autistas, un camuflaje más intenso se asoció con niveles más bajos de cortisol acumulado.

Según la investigadora, una posible explicación es que el uso continuado del camuflaje pueda fatigar el sistema neuroendocrino, reduciendo la capacidad del organismo para producir cortisol de forma sostenida.

Relevancia para la salud mental

Los autores subrayan que estos hallazgos refuerzan la necesidad de considerar el camuflaje como un factor relevante en la salud mental de las personas autistas y en el diseño de estrategias de apoyo que eviten la cronificación del estrés.

