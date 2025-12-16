Nace 'Vecinos Viajeros', un proyecto de excursiones desde Santiago pensado para viajar en comunidad

Imagen de archivo de una de las excursiones organizadas por Galicia Travels Cedida

Santiago de Compostela suma una nueva iniciativa vinculada al turismo de proximidad y a las experiencias compartidas. 'Vecinos Viajeros' es el nombre del proyecto impulsado por Galicia Travels, que propone excursiones de un día y escapadas cortas con salida y regreso desde la ciudad, diseñadas para viajar con comodidad y en grupo, sin necesidad de organizar nada por cuenta propia.

La propuesta nace, según explican sus promotores, como una evolución natural del trabajo que Galicia Travels venía desarrollando en el ámbito turístico, a partir de una demanda recurrente detectada especialmente entre la ciudadanía de Santiago. “Muchas personas nos preguntaban si ofrecíamos excursiones sencillas para pasar el día fuera o descubrir rincones cercanos sin complicaciones”, señalan desde la organización.

Un proyecto pensado para la ciudadanía de Santiago

En esta primera fase, 'Vecinos Viajeros' está dirigida principalmente a personas de Santiago de Compostela y su entorno, con especial atención al público adulto y mayor, que valora la cercanía, la tranquilidad y el componente social de viajar en grupo. Aunque el proyecto está abierto a todas las edades, el objetivo es ofrecer una alternativa accesible y cómoda a quienes buscan escapadas organizadas y asequibles.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en fase de lanzamiento, con la comunidad ya activa y los canales de participación en funcionamiento, mientras se avanza en la programación de las primeras excursiones, que se decidirán de forma colectiva.

Excursiones cercanas y escapadas cortas La oferta inicial se centrará en excursiones de un día y escapadas breves desde Santiago, con destinos en Galicia y en zonas próximas como Asturias o el norte de Portugal. Si el proyecto se consolida, la intención de sus impulsores es ampliar progresivamente el radio de acción, primero a otros puntos de España y, más adelante, a destinos europeos.

Participación directa de la comunidad

Uno de los elementos diferenciales de 'Vecinos Viajeros' es la participación activa de los propios viajeros en la elección de los destinos. A través de redes sociales y de un grupo de WhatsApp, la comunidad puede votar, opinar y decidir qué excursiones se organizan.

En este arranque del proyecto, por ejemplo, se está desarrollando un juego participativo en tres fases para escoger el primer destino: primero se vota el tipo de experiencia deseada, después se eligen destinos concretos y, finalmente, se lanza un reto para adivinar el lugar seleccionado. Las tres primeras personas en acertar obtendrán la excursión gratuita, en su modalidad básica.

Desde la organización destacan que este modelo refuerza el sentimiento de comunidad y convierte a 'Vecinos Viajeros' en un proyecto “construido realmente entre vecinos”.