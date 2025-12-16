Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Nace 'Vecinos Viajeros', un proyecto de excursiones desde Santiago pensado para viajar en comunidad

El proyecto, impulsado por Galicia Travels, apuesta por escapadas cercanas, organizadas y participativas, pensadas especialmente para el público adulto de Compostela

Eladio Lois
Eladio Lois
16/12/2025 12:46
Imagen de archivo de una de las excursiones organizadas por Galicia Travels
Imagen de archivo de una de las excursiones organizadas por Galicia Travels
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

Santiago de Compostela suma una nueva iniciativa vinculada al turismo de proximidad y a las experiencias compartidas. 'Vecinos Viajeros' es el nombre del proyecto impulsado por Galicia Travels, que propone excursiones de un día y escapadas cortas con salida y regreso desde la ciudad, diseñadas para viajar con comodidad y en grupo, sin necesidad de organizar nada por cuenta propia.

La propuesta nace, según explican sus promotores, como una evolución natural del trabajo que Galicia Travels venía desarrollando en el ámbito turístico, a partir de una demanda recurrente detectada especialmente entre la ciudadanía de Santiago. “Muchas personas nos preguntaban si ofrecíamos excursiones sencillas para pasar el día fuera o descubrir rincones cercanos sin complicaciones”, señalan desde la organización. 

Un proyecto pensado para la ciudadanía de Santiago

En esta primera fase, 'Vecinos Viajeros' está dirigida principalmente a personas de Santiago de Compostela y su entorno, con especial atención al público adulto y mayor, que valora la cercanía, la tranquilidad y el componente social de viajar en grupo. Aunque el proyecto está abierto a todas las edades, el objetivo es ofrecer una alternativa accesible y cómoda a quienes buscan escapadas organizadas y asequibles.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en fase de lanzamiento, con la comunidad ya activa y los canales de participación en funcionamiento, mientras se avanza en la programación de las primeras excursiones, que se decidirán de forma colectiva. 

Excursiones cercanas y escapadas cortas

La oferta inicial se centrará en excursiones de un día y escapadas breves desde Santiago, con destinos en Galicia y en zonas próximas como Asturias o el norte de Portugal. Si el proyecto se consolida, la intención de sus impulsores es ampliar progresivamente el radio de acción, primero a otros puntos de España y, más adelante, a destinos europeos. 

Participación directa de la comunidad

Uno de los elementos diferenciales de 'Vecinos Viajeros' es la participación activa de los propios viajeros en la elección de los destinos. A través de redes sociales y de un grupo de WhatsApp, la comunidad puede votar, opinar y decidir qué excursiones se organizan.

En este arranque del proyecto, por ejemplo, se está desarrollando un juego participativo en tres fases para escoger el primer destino: primero se vota el tipo de experiencia deseada, después se eligen destinos concretos y, finalmente, se lanza un reto para adivinar el lugar seleccionado. Las tres primeras personas en acertar obtendrán la excursión gratuita, en su modalidad básica.

Desde la organización destacan que este modelo refuerza el sentimiento de comunidad y convierte a 'Vecinos Viajeros' en un proyecto “construido realmente entre vecinos”.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Alba Nogueira, en una foto de archivo

Alba Nogueira recurre su exclusión provisional como candidata a rectora de la USC
Eladio González Lois
Las concejalas no adscritas de Santiago

Las concejalas no adscritas de Santiago acusan a la dirección del PSdeG de "encubrir" el caso Tomé
Agencias
Beatriz Gallego, directora de Inserta Empleo Galicia, durante su intervención

Inserta Empleo impulsa el emprendimiento inclusivo de las personas con discapacidad
Redacción
Decenas de profesores emprenden una "marcha fúnebre" en Compostela ante la "crítica situación" de la enseñanza pública

'Marcha fúnebre' del profesorado en Santiago para denunciar la situación de la enseñanza pública
Agencias