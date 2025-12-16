Más de medio centenar de violonchelistas se reúnen en Santiago para celebrar la XI Xuntanza Soncello

La Orquesta Soncello, integrada por medio centenar de violonchelistas de distintos niveles Cedida

El Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela fue escenario este fin de semana de la XI Xuntanza Soncello, un encuentro organizado por la Asociación de Violonchelistas de Galicia que reunió a más de 50 intérpretes procedentes de distintos puntos de la comunidad y de Ponferrada.

La cita se ha consolidado como una de las actividades centrales de Soncello, una asociación fundada en 2011 por profesorado de violonchelo de diferentes conservatorios gallegos con el objetivo de dinamizar, divulgar y dar visibilidad al instrumento, así como de ofrecer oportunidades formativas y escénicas a estudiantes de distintos niveles. En la actualidad, la entidad cuenta con más de 107 socios.

Formación, artesanía y música en directo

El programa de esta undécima edición combinó formación especializada y actividad artística. La jornada incluyó una exposición de luthería, con instrumentos y arcos elaborados por artesanos llegados de Valencia, Asturias y Galicia, así como clases magistrales de violonchelo impartidas por el violonchelista compostelano Iago Domínguez, residente en Basilea.

El violonchelista compostelano Iago Domínguez imparte una de las clases magistrales incluidas en el programa de la XI Xuntanza Soncello Cedida

El cierre del encuentro llegó en forma de concierto, con la participación de pequeños conjuntos de violonchelos y de la Orquesta Soncello, integrada por 50 cellistas de distintos niveles. La agrupación estuvo dirigida por el violonchelista vigués Iván Nogueira, residente en Rotterdam, que se encargó también de la preparación de los arreglos musicales.

Una experiencia formativa y colectiva

El equipo organizador, formado por las profesoras Isabel Font, Isabel Figueroa, Xusa Hervás, Marta Cristóbal, Laura Núñez y Clara Martínez, bajo la presidencia de Carolina Landriscini, valoró de forma muy positiva el desarrollo de la Xuntanza. Según destacan, este tipo de encuentros, que reúnen a alumnado de diferentes niveles y procedencias, resultan especialmente motivadores y contribuyen a fomentar el compañerismo y el amor por la música.

Miembros del equipo organizador de la XI Xuntanza Soncello Cedida

La XI Xuntanza Soncello refuerza así el papel de Santiago como referente cultural y musical, y consolida esta iniciativa como un espacio de encuentro para la comunidad del violonchelo en Galicia.