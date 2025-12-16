Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

'Marcha fúnebre' del profesorado en Santiago para denunciar la situación de la enseñanza pública

Docentes se movilizan en el marco de la huelga convocada por CIG-Ensino y STEG para reclamar mejoras laborales, más recursos y una negociación real con la Xunta

Agencias
16/12/2025 15:57
Decenas de profesores emprenden una "marcha fúnebre" en Compostela ante la "crítica situación" de la enseñanza pública
Europa Press
Decenas de profesores han recorrido este martes las calles compostelanas en una "marcha fúnebre" que los ha llevado a varios centros educativos de la ciudad para denunciar la "crítica situación" de la enseñanza pública en Galicia.

De este modo, los manifestantes han empapelado diversos centros de la capital gallega con crespones negros y esquelas para simbolizar cómo "tras tanto recortar, la enseñanza va a fallecer".

En este contexto, y convocados por CIG-Ensino y STEG, profesores de diferentes localidades de Galicia ,más de una veintena de lugares de toda la geografía gallega, han realizado estas marchas en el marco de la huelga de docentes, lo han hecho portando simbología mortuoria para "evidenciar la situación en la que se encuentra la enseñanza pública".

En el caso de la capital gallega, a partir de las 10.00 horas han partido dos marchas, una desde el CEIP Monte dos Postes y otra desde el IES A Pontepedriña, para concluir finalmente en la Alameda, donde se ha llevado a cabo la lectura del manifiesto.

Entre cánticos como 'Román dimite, o ensino non te admite'; 'Ensino público e de calidade'; 'O ensino é un dereito e non un privilexio'; 'O ensino está en loita porque Román recorta'; 'Con tanto recortar, o ensino vai finar' y 'Conselleiro, negociación', entre otros, los manifestantes han pasado por el IES Eduardo Pondal, el CIFP Politécnico de Santiago, el CEIP Cardeal Quiroga Palacios y el IES Rosalía de Castro.

"El conselleiro nunca aceptó reunirse"

En declaraciones a Europa Press tras finalizar la marcha, la secretaria de organización de STEG, Comba Campoi, ha insistido en que "la huelga es la única manera de hacerse escuchar" y ha hecho hincapié en que, "tras reiteradas solicitudes al conselleiro para que los recibiera, él nunca aceptó".

Por su parte, Diego Boquete de la CIG ha desgranado las principales reivindicaciones de los profesionales en huelga y que pasan por "recuperar su horario de 18 horas en Secundaria y de 21 en Primaria, como hace 10 años".

Así como una bajada de ratios ya que, tal y como ha destacado, "es imposible trabajar con ratios de 30 alumnos, de 28 alumnos o de 27, alumnos con diferentes problemáticas y con diferentes necesidades".

"Necesitamos una dotación de profesorado que atienda a los jóvenes con necesidades, porque tienen que ser atendidos. No podemos hablar de una integración real cuando no hay profesorado para atender a estos alumnos", ha relatado.

"Entierro" desde el Parlamento

Por otro lado, ambos han recordado que este miércoles se celebrará una manifestación en Santiago de Compostela que también tendrá un formato "especial" simulando ser la comitiva fúnebre de un entierro desde el Parlamento gallego hasta la Xunta con salida a las 11.30 horas.

El objetivo es trasladar las demandas del profesorado en cuanto a la bajada de ratios en el primer curso de todas las etapas educativas; la recuperación del horario lectivo previo a los "recortes"; la dotación de más profesorado para atender a la diversidad o un plan "real" de eliminación de la burocracia en la enseñanza, entre otras medidas.

Además, ambos sindicatos han recordado que esta iniciativa coincidirán con las sesiones de evaluación, por lo que "habrá alumnado que no llevará los boletines de notas para casa".

