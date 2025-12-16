Manual de supervivencia para cenas de Navidad sin tensiones

Julio García Gómez, experto en comunicación social, expresión y lenguaje de la Fundación Casaverde, ofrece recomendaciones prácticas para afrontar con éxito encuentros familiares y cenas de empresa krakenimages

La Navidad ya está aquí y, con ella, los compromisos de todo tipo en los que nos reunimos con aquellos a los que hace mucho que no vemos, esas cenas familiares con personas cuyas caras nos suenan vagamente; pero también con personas con las que compartimos nuestro día a día, como lo son las cenas de empresa.

Algunos se sienten abrumados ante este tipo de invitaciones, sin embargo todo tiene solución. Julio García Gómez, experto en comunicación social, expresión y lenguaje de la Fundación Casaverde, tiene una lista de pequeños trucos con lo que hacer más llevaderos este tipo de compromisos.

En lo referido a los encuentros de empresa, hay que “saber elegir bien al lado de quién me siento, con quién comparto mesa y mantel”, explica. Incluso podemos llegar a planificar cómo acercarnos al jefe y una serie de posibles preguntas o respuestas que ofrecerle en una conversación.

En caso de conocer a los compañeros que acuden a este encuentro, una recomendación es "no abusar de hablar en exceso de la familia, temas personales y logros profesionales". En este caso, el experto Julio García Gómez, recomienda "dejar que el compañero de sitio sea el protagonista del encuentro", además de que "no hay que preguntar más de la cuenta".

Además de, teniendo como abanderada la prudencia, no abusar de la comida pero, sobre todo, de la bebida. El experto en comunicación social de la Fundación Casaverde, indica: "Nos podría pasar factura que se suelte la lengua y que luego haya una repercusión negativa en redes sociales si subimos fotos. Mucha atención a qué momentos captamos con la cámara, en qué actitud y postura del cuerpo, con quién y cómo."

Entre otros consejos también está el de "no alargar la asistencia": "Si los demás quieren seguir toda la tarde o toda la noche, en el caso de cena, nosotros tenemos la obligación de saber practicar una retirada a tiempo para no desgastar la relación y caer en el aburrimiento. Estar lo justo y necesario".

En el hipotético caso de compartir una conversación con tu jefe, el experto recomienda no hablar de dinero, aumentos de sueldo, reivindicaciones laborales u otras cuestiones que se pueden considerar incómodas. Hay que tener en cuenta que este tipo de reuniones con los compañeros de trabajo son para disfrutar y pasar el rato, no tratar temas serios que es más adecuado dejar para otro momento.

Encuentros familiares

Los compañeros son aquellos con los que compartimos el ambiente laboral, el día a día, la familia es algo distinto y por ello también merece otro tipo de tratamiento. Según señala Julio García Gómez, en este tipo de encuentros es "fundamental prestar mucha atención a todos los miembros de la familia con los que compartimos y especialmente a los niños y a las personas mayores".

Al acercarse estas fechas ya empiezan a aparecer en redes sociales bromas de esas discusiones que surgen muchas veces en la mesa durante este tipo de reuniones, para evitar vivir este tipo de episodios el consejo está claro: "Hay que hablar lo necesario. Escuchar es tan importante como hablar. No pisar las conversaciones, no gritar, no gesticular en exceso. Estos aspectos son enemigos de una buena comunicación en la relación de las personas en cualquier circunstancia, y por supuesto en las fiestas de Navidad".

Y si en esa reunión familiar hay niños, es necesario tener una comunicación "especialmente fluida y prestarles la atención que merecen en estas celebraciones". "No debemos dejar que queden aislados en una mesa sin compartir las situaciones festivas con los mayores, padres, hermanos, tíos y abuelos", insiste el experto.

Tampoco podemos olvidarnos de los mayores, como las abuelas y abuelos, ya que ellos también son protagonistas de estos encuentros: "Podemos aprovechar las fiestas para que ellos muestren sus ideas y sentimientos, compartiendo con todos en la mesa sus vivencias de años pasados, sus navidades pasadas, sus mejores momentos".

Y es que el verdadero punto de reunirse por Navidad con la familia es compartir tiempo con aquellos que son importantes para nosotros. "Hay que disfrutar la relación social y familiar siempre, y especialmente en estos días. El éxito de nuestros encuentros será visible a través de una comunicación directa y afectiva en la que disfrutemos todos y sea un buen momento para compartir", insiste Julio García Gómez.