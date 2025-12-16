Mi cuenta

Santiago de Compostela

Los Reyes Magos recorrerán las doce parroquias de Rois el 5 de enero con actividades para toda la familia

Las asociaciones vecinales preparan talleres, meriendas y chocolatadas en una jornada que culminará con la recepción oficial en el polideportivo municipal

Eladio Lois
Eladio Lois
16/12/2025 13:24
Imagen de archivo de la visita de los Reyes Magos al Concello de Rois en 2018
Imagen de archivo de la visita de los Reyes Magos al Concello de Rois en 2018
Concello de Rois
Los Reyes Magos volverán a visitar el Concello de Rois el próximo 5 de enero, en una jornada en la que Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las doce parroquias del municipio acompañados de actividades pensadas especialmente para la infancia, pero abiertas a toda la vecindad. La iniciativa, organizada por el Concello en colaboración con el tejido asociativo local, recupera un año más uno de los actos más esperados de la Navidad en el municipio.

La comitiva real arrancará su recorrido a las 10.45 horas en la parroquia de Rois, donde la asociación Sanamede ofrecerá un desayuno y una visita al belén parroquial. A lo largo de la mañana, los Reyes Magos pasarán también por Buxán, Leroño y Augasantas, con propuestas como almuerzos comunitarios, talleres infantiles y chocolatadas, antes de continuar su visita por la tarde por Ermedelo, Urdilde, Costa, Herbogo, Seira, Sorribas y Ribasar.

Una jornada marcada por la tradición y la participación vecinal

Además del reparto de agasallos entre la cativada, la visita de los Reyes estará acompañada en cada parroquia por meriendas, talleres de manualidades y actividades lúdicas, organizadas por las asociaciones vecinales y comisiones de fiestas. El Concello subraya que este recorrido no sería posible sin la implicación del movimiento asociativo, al que agradece expresamente su colaboración en la organización de la jornada.

La última parada del recorrido parroquial tendrá lugar a las 19.30 horas en la iglesia de Santa María de Oín, donde los Reyes Magos realizarán la tradicional ofrenda ante el Neno Xesús, uno de los momentos más simbólicos del día.

Recepción oficial en el polideportivo de Rois

La celebración continuará en el polideportivo municipal de Rois, donde desde las 16.30 horas habrá música, juegos y talleres. La recepción oficial por parte de las autoridades municipales está prevista para las 20.00 horas, tras la cual todas las niñas y niños podrán acercarse a los Reyes Magos para hacer sus últimas peticiones y recibir los primeros regalos de la noche. La jornada se cerrará con una chocolatada popular para todas las personas asistentes.

