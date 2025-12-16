La Unión Hotelera Compostela impulsa una nueva campaña solidaria de recogida de alimentos

La campaña arrancó en esta edición con la aportación del Hotel Compostela UHC

La Unión Hotelera Compostela (UHC) ha puesto en marcha una nueva edición de su campaña de recogida de alimentos destinada a la Cocina Económica de Santiago, una iniciativa solidaria que la asociación desarrolla de forma conjunta en estas fechas navideñas y que cuenta con la implicación directa de los hoteles asociados.

La acción tiene su origen en una campaña impulsada inicialmente por el hotel NH Collection Santiago, que en el año 2022 fue asumida por la UHC como una iniciativa común y estable dentro del calendario solidario del sector hotelero compostelano. Desde entonces, los establecimientos participantes colaboran cada año con la entidad social mediante la entrega de productos alimentarios o aportaciones económicas.

Apoyo directo a los menús diarios

Desde la UHC explican que la Cocina Económica es una institución local de referencia en la atención a personas en situación de vulnerabilidad, y subrayan la importancia de contribuir a su labor diaria. Cada hotel participante aporta los productos necesarios para elaborar el menú de un día, siguiendo las indicaciones de la propia entidad para facilitar la planificación y el pedido a proveedores.

La campaña arrancó en esta edición con la aportación del Hotel Compostela, destinada al menú del lunes. A esta colaboración se han sumado ya las de Gran Hotel Los Abetos y Oca Puerta del Camino, mientras que la recogida realizada por el Hotel Santiago Plaza permitirá elaborar el menú del día siguiente.

Participación escalonada de los hoteles

La iniciativa continuará en los próximos días con las aportaciones de los hoteles Virxe da Cerca y Cosa Vella el día 18, NH Collection el 19, AC Palacio del Carmen el 20, Hotel Monumento San Francisco el 21 y A Quinta da Auga el 22 de diciembre, completando así un calendario solidario que garantiza el apoyo continuado a la Cocina Económica durante estas fechas.

Desde la Unión Hotelera Compostela destacan que esta campaña refleja el compromiso social del sector hotelero de Santiago, así como su voluntad de colaborar activamente con entidades que desempeñan una labor esencial en la ciudad.