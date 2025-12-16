Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Unión Hotelera Compostela impulsa una nueva campaña solidaria de recogida de alimentos

Los hoteles asociados aportan comida y recursos económicos para colaborar en la elaboración de los menús diarios

Eladio Lois
Eladio Lois
16/12/2025 14:03
La campaña arrancó en esta edición con la aportación del Hotel Compostela
La campaña arrancó en esta edición con la aportación del Hotel Compostela
UHC
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

La Unión Hotelera Compostela (UHC) ha puesto en marcha una nueva edición de su campaña de recogida de alimentos destinada a la Cocina Económica de Santiago, una iniciativa solidaria que la asociación desarrolla de forma conjunta en estas fechas navideñas y que cuenta con la implicación directa de los hoteles asociados.

La acción tiene su origen en una campaña impulsada inicialmente por el hotel NH Collection Santiago, que en el año 2022 fue asumida por la UHC como una iniciativa común y estable dentro del calendario solidario del sector hotelero compostelano. Desde entonces, los establecimientos participantes colaboran cada año con la entidad social mediante la entrega de productos alimentarios o aportaciones económicas.

Imagen de la función ‘Nanuq’, una propuesta de circo contemporáneo de la compañía Voël

Circo a Escena se despide de Santiago con ‘Nanuq’, una historia de amistad sin prejuicios

Más información

Apoyo directo a los menús diarios

Desde la UHC explican que la Cocina Económica es una institución local de referencia en la atención a personas en situación de vulnerabilidad, y subrayan la importancia de contribuir a su labor diaria. Cada hotel participante aporta los productos necesarios para elaborar el menú de un día, siguiendo las indicaciones de la propia entidad para facilitar la planificación y el pedido a proveedores.

La campaña arrancó en esta edición con la aportación del Hotel Compostela, destinada al menú del lunes. A esta colaboración se han sumado ya las de Gran Hotel Los Abetos y Oca Puerta del Camino, mientras que la recogida realizada por el Hotel Santiago Plaza permitirá elaborar el menú del día siguiente.

Participación escalonada de los hoteles

La iniciativa continuará en los próximos días con las aportaciones de los hoteles Virxe da Cerca y Cosa Vella el día 18, NH Collection el 19, AC Palacio del Carmen el 20, Hotel Monumento San Francisco el 21 y A Quinta da Auga el 22 de diciembre, completando así un calendario solidario que garantiza el apoyo continuado a la Cocina Económica durante estas fechas.

Desde la Unión Hotelera Compostela destacan que esta campaña refleja el compromiso social del sector hotelero de Santiago, así como su voluntad de colaborar activamente con entidades que desempeñan una labor esencial en la ciudad.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Alba Nogueira, en una foto de archivo

Alba Nogueira recurre su exclusión provisional como candidata a rectora de la USC
Eladio González Lois
Las concejalas no adscritas de Santiago

Las concejalas no adscritas de Santiago acusan a la dirección del PSdeG de "encubrir" el caso Tomé
Agencias
Beatriz Gallego, directora de Inserta Empleo Galicia, durante su intervención

Inserta Empleo impulsa el emprendimiento inclusivo de las personas con discapacidad
Redacción
Decenas de profesores emprenden una "marcha fúnebre" en Compostela ante la "crítica situación" de la enseñanza pública

'Marcha fúnebre' del profesorado en Santiago para denunciar la situación de la enseñanza pública
Agencias