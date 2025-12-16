Inserta Empleo impulsa el emprendimiento inclusivo de las personas con discapacidad

Beatriz Gallego, directora de Inserta Empleo Galicia, durante su intervención Cedida

Alrededor de un centenar de personas participaron este martes en el Congreso de Emprendimiento ‘Activa Talento’, celebrado en el hotel Oca Puerta del Camino de Santiago de Compostela, una cita promovida por Inserta Empleo Galicia, de la Fundación ONCE, con el objetivo de activar el talento emprendedor de las personas con discapacidad y fomentar un ecosistema económico más inclusivo.

El encuentro, cofinanciado por la Unión Europea, se concibió como una jornada de inspiración y reflexión en torno al emprendimiento, la innovación y el crecimiento profesional, poniendo el foco en las personas que impulsan proyectos con impacto social.

Un mensaje de confianza y apoyo institucional

La inauguración contó con la intervención del presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Galicia, Carlos Fernández Lamigueiro, quien animó a las personas asistentes a “tener la audacia de querer demostrar vuestra capacidad, todo lo que lleváis dentro y lo que sois capaces de hacer sin ningún tipo de complejo”. Por su parte, la directora de Inserta Empleo en Galicia, Beatriz Gallego, destacó que la entidad pone a disposición de las personas emprendedoras servicios de orientación, formación y acompañamiento para convertir sus ideas en una salida laboral real.

En el acto participó también la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, que subrayó el compromiso de la Xunta de Galicia con la economía social, avanzando que en 2026 se destinarán cerca de 45 millones de euros a este ámbito, incluyendo medidas específicas para promover la inserción laboral de las personas con discapacidad. Mariño puso en valor, además, el papel de los centros especiales de empleo y de la formación dual dirigida a personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental.

Historias personales y retos de futuro

El congreso, conducido por el periodista Alejandro Macías, tuvo como una de sus ponentes destacadas a la creadora de contenido Marta Bustos, autora del libro Cuando perdí mis ojos marrones. Bustos compartió una charla inspiradora en la que relató su experiencia vital tras perder la vista de forma temporal a raíz de un accidente, un proceso que definió como un “máster mental de aprendizaje”, marcado por el autoconocimiento y la necesidad de empatía hacia la discapacidad.

La jornada incluyó también una mesa redonda sobre los retos de futuro del emprendimiento en Galicia, moderada por Fernando Siu, responsable del departamento Lab-Formación y Emprendimiento de Inserta Empleo. En ella participaron representantes de entidades como Fundación Ronsel, EspazoCoop, Fundación Juana de Vega y la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, que analizaron oportunidades y desafíos para consolidar un ecosistema emprendedor más inclusivo.

La mesa de emprendimiento, compuesta por Graciela Costas, Pablo Juan Cámara, Dabiel González Amorós y Lorena Quintás Rejo Cedida

Experiencias reales y formación práctica

El programa se completó con el testimonio de personas emprendedoras que compartieron sus propias trayectorias, como Lorena Quintas Rejo (Xogo de Fíos), Daniel González (Brétema Atlántica) y Pablo Juan Cámara (Fiestoke), junto a otras iniciativas que mostraron sus productos y creaciones.

Además, se desarrollaron talleres prácticos centrados en la comunicación efectiva, la transformación de ideas en proyectos empresariales, la productividad y el equilibrio emocional, impartidos por profesionales del ámbito del emprendimiento, la formación y el deporte adaptado.

El congreso se cerró con la intervención del mentor y formador Dani Diéguez, encargado de poner el broche final a una jornada que reforzó el papel de Inserta Empleo y Fundación ONCE como agentes clave en la promoción del empleo y el emprendimiento de las personas con discapacidad en Galicia.